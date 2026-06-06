Plötzlich gestorben Axel Schreiber ist tot: So rührend reagieren "Bergdoktor"-Star Annika Ernst, Judith Hoesch und Co. Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom :newstime Schauspieler Axel Schreiber ist tot Videoclip • 01:01 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Türkisch für Anfänger"-Star Axel Schreiber ist gestorben. Der Schauspieler wurde gerade einmal 49 Jahre alt. Auf Instagram verabschieden sich Schauspiel-Kolleg:innen von ihm mit rührenden Worten.

Die Nachricht erschüttert die deutsche Fernsehlandschaft: Schauspieler Axel Schreiber ist gestorben. Der Darsteller, der vor allem durch seine Rolle in der Kultserie "Türkisch für Anfänger" bekannt wurde, starb am 3. Juni 2026 nach langer, schwerer Krebserkrankung im Alter von nur 49 Jahren. Bekannt wurde Schreibers Tod durch einen emotionalen Instagram-Beitrag seiner langjährigen Freundin und Regisseurin Laura Fischer (Account: @la_fischa). Darin heißt es, dass der Schauspieler nach einem langen Kampf gegen den Krebs friedlich eingeschlafen sei. Auch seine Schauspielagentur bestätigte die traurige Nachricht und würdigte ihn als außergewöhnlichen Künstler und engen Freund.

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Große Trauer in der Schauspielbranche Die Anteilnahme in den sozialen Medien ist enorm. Zahlreiche Schauspieler:innen, die mit Axel Schreiber gearbeitet oder ihn persönlich gekannt haben, äußerten ihre Bestürzung. Besonders emotional reagierte "Der Bergdoktor"-Darstellerin Annika Ernst. Sie schrieb unter dem Trauerpost:

Ich weiß nicht, was ich schreiben soll, mir laufen die Tränen runter. Annika Ernst

Sie fügt hinzu: "Wir haben uns lange nicht gesehen, aber früher so oft - am Set, im Park, im Kino, auf La Gomera. Ich hoffe, dass seine Leichtigkeit und Weisheit ihm in den letzten schweren Zeiten geholfen haben."

Schau dir "Der Bergdoktor" mit Annika Ernst auf Joyn an Wiederholungen laufen immer samstags um 19:25 Uhr im kostenlosen ZDF-Livestream!

Weitere Reaktionen auf Todesnachricht Auch "Lena Lorenz"-Schauspielerin Judith Hoersch zeigte sich tief erschüttert. Sie richtete ihre Gedanken an die Familie und Freunde des Verstorbenen:

Ich muss weinen und wünsche seinen Nächsten, also auch dir, liebe Laura, und seiner Familie nun Liebe und Halt in dieser schweren Zeit. Und dir, Axel, eine gute Reise und tiefen Frieden. Judith Hoersch

Unter den zahlreichen Beileidsbekundungen finden sich weitere bekannte Namen der deutschen Film- und Fernsehbranche. Ex-"Lindenstraße"-Star Christian Kahrmann schrieb: "Nein! Das darf nicht sein. Was für ein feiner Kerl. Gute Reise, mein Freund." Auch Natalia Avelon zeigte sich sprachlos: "Mir fehlen gerade die Worte." Lea van Acken verabschiedete sich mit den Worten: "Wir werden dich so vermissen, Axel, du schöne Seele."

Axel Schreiber: Millionen kannten ihn aus "Türkisch für Anfänger" Einem breiten Publikum wurde Axel Schreiber durch die ARD-Erfolgsserie "Türkisch für Anfänger" bekannt. Dort spielte er die Rolle des Axel Mende und gehörte zu den prägenden Gesichtern der mehrfach ausgezeichneten Produktion. Im Laufe seiner Karriere wirkte der gebürtige Brandenburger in zahlreichen weiteren TV-Formaten mit. Zu seinen Stationen gehörten unter anderem "Tatort", "SOKO Leipzig", "SOKO Köln", "Der junge Häuptling Winnetou" sowie zuletzt die Krankenhausserie "In aller Freundschaft", für die er noch 2025 vor der Kamera stand. Gemeinsam mit dem Ensemble von "Türkisch für Anfänger" wurde er mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.