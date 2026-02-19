Er wurde 85 Bekannt aus "Der Alte" und "Bergdoktor": Schauspieler Lambert Hamel ist tot Aktualisiert: Vor 32 Minuten von Buzzwoo Der TV-Star Lambert Hamel ist gestorben. Bild: picture-alliance / Jazzarchiv

Ob als Schurke im Krimi, als Polizist oder sogar als Altkanzler: Lambert Hamel war über Jahrzehnte eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Nun ist der vielseitige Schauspieler im Alter von 85 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Im Alter von 85 Jahren gestorben Die deutsche Fernsehlandschaft trauert: Lambert Hamel ist tot. Der vielseitige Schauspieler starb am Freitag, 13. Februar, im Alter von 85 Jahren. Wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, erlag er einer kurzen, schweren Krankheit. Geboren in Ludwigshafen, lebte Hamel seit vielen Jahrzehnten in München. In den vergangenen Jahren war er nur noch selten vor der Kamera zu sehen - doch zuvor prägte er über Jahrzehnte hinweg sowohl das Fernsehen als auch die großen Theaterbühnen des Landes.

Schau die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Neue Folgen immer donnerstags um 20:15 Uhr

Karriere von Lambert Hamel: Vom Schauspielstudium zum gefragten TV-Darsteller Nach einem Studium der Theaterwissenschaft und Philosophie absolvierte Hamel seine Ausbildung an der Bochumer Schauspielschule. Bereits während dieser Zeit wurde das Deutsche Schauspielhaus Hamburg auf ihn aufmerksam und engagierte ihn. Später führten ihn sein Weg unter anderem nach Bochum und Köln, bevor er schließlich in München heimisch wurde. Gegenwind kam zunächst aus dem eigenen Elternhaus. Wie Hamel in Interviews erzählte, habe sein Vater zu seinen Schwestern gesagt: "Werdet mal was, damit ihr den Hungerleider durchfüttern könnt." Für den jungen Lambert sei genau das zusätzlicher Ansporn gewesen. Auch im Fernsehen bewies Hamel enorme Wandlungsfähigkeit. In zahlreichen Krimiformaten verkörperte er immer wieder zwielichtige Figuren, spielte jedoch ebenso glaubwürdig Polizisten, Ärzte oder Geistliche. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt er 2005 für seine Darstellung von Helmut Kohl im TV-Doku-Drama "Deutschlandspiel".

Lambert Hamel (l.) schlüpfte für die ZDF-Dokumentation "Deutschlandspiel" in die Rolle des Altbundeskanzlers Helmut Kohl. Ebenfalls dort zu sehen: Udo Schenk als Kanzlerberater Horst Teltschik. Bild: picture-alliance / dpa

Lambert Hamel beim "Bergdoktor", "Der Alte" und im Schwarzwaldkrimi Darüber hinaus war er in ZDF-Verfilmungen nach Dora Heldt zu sehen, hatte Gastrollen in beliebten Serien wie "Der Alte", "Tatort" und "Pfarrer Braun" und wirkte auch beim "Bergdoktor" mit. Seinen letzten größeren TV-Auftritt absolvierte Hamel 2019 im Schwarzwaldkrimi "Und tot bist Du!" unter der Regie von Marcus O. Rosenmüller. Seine Vielseitigkeit wollte er nie aufgeben: "Ich wäre nicht gerne auf einen Typen festgelegt." Dieser Wunsch nach künstlerischer Freiheit prägte seine gesamte Laufbahn.