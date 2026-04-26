Konflikt eskaliert "Bleib bei der Wahrheit": Laura Maria Rypa rechnet mit Pietro Lombardi ab Aktualisiert: Vor 51 Minuten von Julia W. Auf Instagram macht Laura Maria Rypa ihrem Ärger Luft. Bild: Imago Images / Panama Pictures

Laura Maria Rypa macht ihrem Ärger Luft: Nach Podcast-Aussagen von Pietro Lombardi und Oliver Pocher geht sie in die Offensive und spart nicht mit deutlichen Worten. Es geht um ein gemeinsames Haus - und um veraltete Rollenbilder.

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"Wenn du über mich sprichst, dann bleib bei der Wahrheit", schreibt Laura Maria Rypa in einer Instagram-Story, direkt an ihren Pietro Lombardi gerichtet. Die 30-Jährige ist stinksauer auf ihren Ex-Verlobten. Doch was ist der Grund?

Podcast-Aussage sorgt für Ärger Stein des Anstoßes ist eine Folge des Podcasts "Die Patchwork Boys", in der sich Lombardi und Oliver Pocher über einen Artikel in der "Bild"-Zeitung unterhalten. Dem Bericht zufolge soll Rypa Lombardi dessen Anteil am gemeinsamen Haus in Köln abgekauft haben. Pocher formulierte dabei einen Vergleich, der Rypa sauer aufstößt: "Rein inhaltlich ist das so, als wenn die Frau von Cristiano Ronaldo ihm ein Auto schenkt und er sagt: 'Ey, das ist so cool, dass du mir praktisch von meinem Geld ein Auto schenkst'", sagte Pocher. Lombardi reagierte darauf nur mit den Worten: "Olli, bring mich hier nicht in die Bredouille."

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"Habe mir nie etwas einfach bezahlen lassen" Doch dafür ist es nun zu spät. Aus Rypas Sicht entsteht im Podcast ein verzerrter Eindruck. In mehreren Instagram-Storys (@lauramaria.rpa) schildert sie, dass sie selbst zuvor gebeten worden sei, über den Hauskauf nicht öffentlich zu sprechen. "Hab ich respektiert", schreibt sie. Umso weniger könne sie nun nachvollziehen, warum das Thema plötzlich öffentlich diskutiert werde, "nur halt so, dass es am Ende so wirkt, als hätte ich das Haus quasi geschenkt bekommen oder als wäre das irgendein 'Deal' gewesen".

Mir wird gesagt, ich soll meinen Mund halten aber selbst wird dann öffentlich darüber geredet und unterschwellig gestichelt.“ Laura Maria Rypa

Auch gegen das Rollenbild, das dadurch erzeugt wird, wehrt sich Laura Maria Rypa entschieden. "Als hätte ich mir alles von einem Mann aufbauen lassen oder wäre ohne ihn nichts." Pietro Lombardi habe ihr Türen geöffnet – ohne ihn sähe ihr heutiges Leben anders aus, gibt sie zu. Dafür habe sie sich "oft genug bedankt". Gleichzeitig betont Rypa, ihren weiteren Weg eigenständig gegangen zu sein. "Ich habe mir nie etwas 'einfach bezahlen lassen'", stellt sie klar. Als Beispiel nennt sie ihre Social-Media-Reichweite: Ein Großteil ihrer rund 940.000 Follower:innen sei unabhängig von Lombardi entstanden. Es gebe zwar eine Überschneidung von rund 200.000 Follower:innen auf Instagram. "Aber der Rest? Das sind rund 700.000 Menschen, die mir folgen, weil sie MEINEN Content sehen wollen."

Dieses alte Denken, dass eine Frau alles einem Mann zu verdanken hat, ist einfach komplett überholt. Laura Maria Rypa

Vorwürfe gegen Lombardi In einer weiteren Story unterstellt Rypa Lombardi, die Situation bewusst herbeigeführt zu haben: "Pietro […] du weißt ganz genau, wie Öffentlichkeit funktioniert, genau deshalb ist das, was du hier machst, kein Zufall." Sie ist überzeugt, dass er die Reaktion Oliver Pocher einkalkuliert habe: "Du wusstest ganz genau, dass Oliver Pocher darauf anspringen wird und gegen mich stichelt […] und genau das war dein Plan." Lombardi gehe den Umweg über andere. "Du musst nichts direkt sagen, sitzt daneben, belächelst das Ganze und am Ende stehst du wieder gut da", schreibt Rypa. Statt Pochers Aussage einfach so stehen zu lassen, hätte er eingreifen können. "Du hättest sagen können, Olli, hör bitte auf, so über Laura zu reden, sie verdient ihr eigenes Geld […] aber genau das machst du nicht." Dahinter steckt aus Rypas Sicht "kein Zufall", sondern "ein Muster".

Klare Ansage zum Schluss Am Ende zieht Rypa eine klare Grenze: Private Details wolle sie weiterhin nicht öffentlich ausbreiten, aber: "Ich lasse mir auch nicht weiter ein Bild überstülpen, das so nicht der Wahrheit entspricht." Rypa und Lombardi waren seit 2020 ein Paar, ihre Beziehung galt als von Höhen und Tiefen geprägt und endete im Sommer 2025 endgültig. Aus der Beziehung gingen zwei gemeinsame Kinder hervor.