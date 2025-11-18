Renée Zellweger (56) wird bis heute eng mit der liebenswert chaotischen Filmfigur Bridget Jones verbunden. Genau dieser Roman- und Kinoheldin wurde vergangenen Montag im Zentrum Londons ein eigenes Denkmal gewidmet. Die Statue am Leicester Square erweitert den Rundweg "Scenes in the Square", auf dem bereits andere populäre Filmcharaktere wie Mary Poppins, Mr. Bean und Harry Potter vertreten sind.

Bridget-Jones-Denkmal: Zellweger und Autorin Fielding feiern Kultfigur in London

Zellweger, die seit 2001 viermal als Bridget vor der Kamera stand, nahm an der Enthüllung mit der Autorin Helen Fielding teil, deren Bücher die Grundlage für die Filmreihe bilden. Die Bronzefigur zeigt Bridget im Minirock, ausgestattet mit Tagebuch und Stift. Zellweger war von der Darstellung der ikonischen Figur begeistert und beschrieb sie als "hinreißend".

Gegenüber der BBC sagte sie außerdem: "Ich denke, sie ist viel süßer als ich." Die anhaltende Beliebtheit der unperfekten Alltagsheldin erkläre sich, so die Schauspielerin, durch ihren hohen Wiedererkennungswert: "Es ist ihre Verletzlichkeit, ihre Menschlichkeit", sagte sie. "Wir erkennen uns in ihr wieder, wir erkennen uns in ihren Kämpfen wieder."

Die Autorin Helen Fielding schuf die Figur vor über 30 Jahren zunächst für eine Kolumne, in der sie Bridgets turbulentes Liebesleben schilderte. 1996 erschien ihr erstes Buch "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück", dem später drei weitere Romane folgten. Der erste Film kam vor 25 Jahren in die Kinos und entwickelte sich zu einem Welterfolg. Bis heute ist Fielding berührt davon, wie generationenübergreifend Bridget gefeiert wird. "Die Generation meiner Tochter mag Bridget, und das bedeutet mir sehr viel, denn so etwas kommt nur selten vor", erklärte sie.