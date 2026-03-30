TV-Aus nach 30 Jahren So denkt Stefanie Hertel über das "Immer wieder sonntags"-Aus Veröffentlicht: Vor 26 Minuten von Buzzwoo Stefanie Hertel zeigt sich nach dem Aus von "Immer wieder sonntags" nachdenklich, aber gefasst. Bild: picture alliance / Panama Pictures

Nach über drei Jahrzehnten endet eine echte TV-Institution: Die "ARD" stellt "Immer wieder sonntags" ein. Während Moderator Stefan Mross schweigt, äußern sich seine Ex-Frau Stefanie Hertel und Tochter Johanna erstmals zum überraschenden Aus.

Was in der Fernsehwelt generell passiert: Man sieht, dass so viele Sendungen immer wieder abgesetzt werden. Was soll man dazu sagen? Das Fernsehen verändert sich, das lineare TV wird immer weniger. Stefanie Hertel

Tochter Johanna teilt die nüchterne Sichtweise ihrer Mutter und nimmt die Veränderung pragmatisch an. "Es ist eine Sendung, die es seit 1995 gibt. Aber das Leben geht weiter und ich glaube, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf", erklärt sie ebenfalls im Gespräch mit dem Magazin "Die 2". Auch der Sender selbst begründet das Ende vor allem wirtschaftlich. "SWR"-Programmdirektor Clemens Bratzler spricht in einer Mitteilung von einer "schmerzhafte Entscheidung", betont jedoch: "Die wirtschaftliche Situation des 'SWR' lässt uns keine andere Wahl." Von Seiten der "ARD" gibt es gleichzeitig viel Anerkennung für Moderator Stefan Mross. "ARD"-Programmdirektorin Christine Strobl hebt hervor, dass er der Sendung "ihr Gesicht und ihr Herz gegeben" habe. Das könnte dich auch interessieren: Stefanie Hertel ist raus: DJ Ötzis Tochter übernimmt Moderation bei "Zauberhafte Weihnacht". Stefanie Hertel gibt Gesundheits-Update: So steht es um ihre Stimme und die Dezember-Konzerte.

Emotionale Erinnerungen an eine TV-Ära Für Stefan Mross, Stefanie Hertel und ihre gemeinsame Tochter Johanna ist "Immer wieder sonntags" weit mehr als nur eine Fernsehsendung. Über die Jahre hinweg standen sie immer wieder gemeinsam auf der Bühne, und besonders Johanna sammelte dort ihre ersten Erfahrungen im Fernsehen. Auch aus der Schlagerszene kommen emotionale Reaktionen. Sänger Tom Mathis bezeichnete die Absetzung auf Instagram als einen "immensen Verlust für die Kultur" und würdigte die Sendung als ein "einzigartiges Sprungbrett" für Nachwuchstalente. Trotz der vielen Erinnerungen blicken Stefanie und Johanna nach vorne. Ohne Bitterkeit, aber mit Zuversicht richten sie ihren Fokus auf kommende Projekte und neue Chancen.