TV-Aus nach 30 Jahren
So denkt Stefanie Hertel über das "Immer wieder sonntags"-Aus
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Nach über drei Jahrzehnten endet eine echte TV-Institution: Die "ARD" stellt "Immer wieder sonntags" ein. Während Moderator Stefan Mross schweigt, äußern sich seine Ex-Frau Stefanie Hertel und Tochter Johanna erstmals zum überraschenden Aus.
Stefanie Hertel reagiert auf das Aus der Show
Nach mehr als 30 Jahren im Fernsehen ist Schluss: Die "ARD" zieht den Stecker bei der Traditionssendung "Immer wieder sonntags". Moderator Stefan Mross hat sich bislang nicht öffentlich zu dem überraschenden Ende geäußert. Dafür sprechen nun seine Ex-Frau Stefanie Hertel und Tochter Johanna Mross offen über die Entscheidung.
Im Gespräch mit dem Magazin "Die 2" zeigt sich die Sängerin betroffen und sagt: "Das ist sehr schade". Gleichzeitig ordnet sie die Entwicklung ein und erklärt:
Was in der Fernsehwelt generell passiert: Man sieht, dass so viele Sendungen immer wieder abgesetzt werden. Was soll man dazu sagen? Das Fernsehen verändert sich, das lineare TV wird immer weniger.
Tochter Johanna teilt die nüchterne Sichtweise ihrer Mutter und nimmt die Veränderung pragmatisch an. "Es ist eine Sendung, die es seit 1995 gibt. Aber das Leben geht weiter und ich glaube, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf", erklärt sie ebenfalls im Gespräch mit dem Magazin "Die 2".
Auch der Sender selbst begründet das Ende vor allem wirtschaftlich. "SWR"-Programmdirektor Clemens Bratzler spricht in einer Mitteilung von einer "schmerzhafte Entscheidung", betont jedoch: "Die wirtschaftliche Situation des 'SWR' lässt uns keine andere Wahl."
Von Seiten der "ARD" gibt es gleichzeitig viel Anerkennung für Moderator Stefan Mross. "ARD"-Programmdirektorin Christine Strobl hebt hervor, dass er der Sendung "ihr Gesicht und ihr Herz gegeben" habe.
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Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Emotionale Erinnerungen an eine TV-Ära
Für Stefan Mross, Stefanie Hertel und ihre gemeinsame Tochter Johanna ist "Immer wieder sonntags" weit mehr als nur eine Fernsehsendung. Über die Jahre hinweg standen sie immer wieder gemeinsam auf der Bühne, und besonders Johanna sammelte dort ihre ersten Erfahrungen im Fernsehen.
Auch aus der Schlagerszene kommen emotionale Reaktionen. Sänger Tom Mathis bezeichnete die Absetzung auf Instagram als einen "immensen Verlust für die Kultur" und würdigte die Sendung als ein "einzigartiges Sprungbrett" für Nachwuchstalente.
Trotz der vielen Erinnerungen blicken Stefanie und Johanna nach vorne. Ohne Bitterkeit, aber mit Zuversicht richten sie ihren Fokus auf kommende Projekte und neue Chancen.
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