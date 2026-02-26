"Kir Royal"-Star wird 80
Er ist Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler. Seine Rolle als Boulevard-Reporter Baby Schimmerlos in "Kir Royal" ist legendär. Nun wird Franz Xaver Kroetz 80 Jahre alt. Zeit, einen Blick zurückzuwerfen. Wie hat er sich im Laufe seiner Karriere verändert?
Franz Xaver Kroetz war schon mit Mitte 20 erfolgreich
Kroetz wurde am 25. Februar 1946 in München geboren. In den 60er-Jahren besuchte er zunächst eine Schauspielschule in der bayerischen Hauptstadt, dann eine in Wien. Danach stand er auf verschiedenen kleineren Bühnen und schrieb seine ersten Stücke. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich zunächst noch als Kraftfahrer.
In den 70ern wurde quasi jedes Stück, das Kroetz fürs Theater schrieb, ein Erfolg. Viele davon wurden für das Fernsehen adaptiert. So zum Beispiel Kroetz' Bühnenstück "Wildwechsel": 1972 von Rainer Werner Fassbinder verfilmt. Allerdings war Kroetz von der Umsetzung nicht wirklich begeistert, bezeichnete sie als "Pornographie mit sozialkritischem Touch". Kroetz war zu diesem Zeitpunkt gerade Mitte 20 und hatte sich bereits den Schnurrbart zugelegt, der bis heute sein Markenzeichen ist. Charakteristisch für das Jahrzehnt: das XXL-Sakko.
10 Jahre später: Durchbruch als "Der Baby"
Die meisten Menschen kennen Kroetz wohl nicht in seiner Funktion als Regisseur oder Autor, sondern in seiner Rolle des Klatschreporters Baby Schimmerlos in "Kir Royal". Die sechsteilige Fernsehserie vom großen Regisseur Helmut Dietl war in den 80er-Jahren ein großer Erfolg. Mit Mitte, Ende 30 war Kroetz' markanter Schnurrbart noch ausgeprägter, als "der Baby" trägt er die blonden Haare nicht mehr zurückgegelt, sondern luftig-locker, passend zu seiner extravaganten Rolle: Mit teurem Geschmack in puncto Autos, Wohnung, Klamotten und Kulinarik lebt der Klatschreporter zwar stets über seine Verhältnisse, dafür aber mitten unter der Münchner Schickeria.
Auch wenn ihn Publikum und Kritiker:innen für die Rolle feierten, blieb Kroetz zwiegespalten:
Nach 'Kir Royal' war der Dramatiker natürlich kaputt, ich war nur noch der 'Baby' - und so ist es geblieben.
Die 90er-Jahre: mit Bart, Charme und Pfeife
Viele Jahre ist Kroetz mit der österreichisch-schweizerischen Schauspielerin, Autorin und Journalistin Marie Theres Relin liiert, die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Ihre älteste Tochter Josefine (*1988) ist heute ebenfalls Schauspielerin. Aus der vorangegangenen Beziehung zur Schauspielerin und Theaterleiterin Uta Emmer hat Franz noch eine ältere Tochter (*1975).
Auf einer Vernissage wird Franz Xaver mit bester Laune abgelichtet, mit Frau Marie Theres und zwei kleinen Kindern, die Haare leicht verwuschelt, Schnurrbart natürlich vorhanden, Pfeife im Mundwinkel und verschmitzt lächelnd. Hier ist er etwa Mitte 40.
Lässig zur Jahrtausendwende
Auch mit Mitte 50 war der Schnurrbart noch präsent, wenn auch mittlerweile grau. Das Pfeiferauchen hatte Kroetz sich noch immer nicht abgewöhnt - zugegeben sieht die in Kombi mit der Kappe ziemlich cool aus!
Er spielte im "Tatort" und bei den "Rosenheim Cops" mit und schrieb weiter ein Bühnenstück nach dem anderen, mittlerweile vielfach ausgezeichnet.
Gemischte Gefühle beim Älterwerden
Trotz Scheidung haben Marie Theres und Franz Xaver heute ein freundschaftliches Verhältnis. Die beiden haben sogar ein gemeinsames Buch geschrieben: "Szenen keiner Ehe" (2023). Dafür reisten die beiden nach Teneriffa, wo sie früher zeitweise lebten.
Kroetz lebt weiterhin in seinem Elternhaus in München. Auch wenn er heute nicht mehr auf der Bühne oder vor der Kamera stehen will, ist er noch immer produktiv und vor allem kreativ: Seine Neuadaption des alten Theaterstücks "Gschichtn vom Brandner Kaspar" (2025) war ein voller Erfolg. Auch wenn man ihm seine 80 Jahre nicht ansieht, äußert er sich selbst ambivalent zu seinem stolzen Alter. An manchen Tagen habe er das Gefühl, es könnte zu Ende gehen. An anderen fühle er sich wie mit 50, sagte er in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".
