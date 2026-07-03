Ernste Töne
"Das ist entwürdigend": Maite Kelly unterbricht Konzert plötzlich für sehr persönliche Ansage
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Erst jubelt die Menge, dann wird es ernst: Maite Kelly stoppt ihren Auftritt und richtet sich mit einem persönlichen Appell an das Publikum.
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Persönliche Worte mitten im Konzert
Eben war die Stimmung beim Lausitzer Schlager-Sommer-Open-Air in Löbau noch ausgelassen. Dann aber stimmt Maite Kelly nicht den nächsten Song an, sondern wendet sich mit einem ernsten Thema direkt an ihre Fans. Auslöser sind Fotoaufnahmen mit großen Teleobjektiven, die während ihres Auftritts entstehen.
Normale Erinnerungsfotos mit dem Smartphone seien für sie überhaupt kein Problem. Anders sehe es jedoch bei extremen Nahaufnahmen aus, die später im Internet kursieren und häufig Anlass für verletzende Kommentare seien. Vor ihrem Publikum erklärt sie:
Ihr Lieben, ich muss kurz was sagen, das liegt mir im Magen.
Maite Kelly: "Das ist entwürdigend"
Anschließend schildert die 46-Jährige, weshalb sie diese Bilder so sehr belasten. Unter den heißen Bedingungen auf der Bühne seien Schweißtröpfchen und kleine Hautunreinheiten völlig normal. Trotzdem würden genau solche Aufnahmen oft veröffentlicht und anschließend im Netz kommentiert.
Dabei findet sie sehr deutliche Worte: "Ich bin verschwitzt, ich bin auch eine Frau. Ich bin keine eitle Frau, aber ich habe auch ein bisschen Würde und ein bisschen Stolz." Plötzlich wird sie ganz deutlich:
Ich bin schon ein Dickerchen. Man muss nicht noch mehr drauflegen. Das ist entwürdigend.
Das sagt Maite Kellys Team zur Konzert-Unterbrechung
Nach dem Konzert meldet sich auch die Crew der Sängerin zu Wort und erklärt die Hintergründe. In einem Statement auf Instagram heißt es:
"In der Halle herrschten an diesem Abend Temperaturen von knapp 40 Grad. Für alle Beteiligten auf, vor und hinter der Bühne waren das außergewöhnlich belastende Bedingungen. Für den betreffenden Pressefotografen lag eine Genehmigung vor, während der ersten drei Songs zu fotografieren. Leider hat er sich nicht an diese klare Vereinbarung gehalten und anschließend eigenmächtig weiterfotografiert."
Demnach habe der Fotograf die vereinbarte Zeit für Fotoaufnahmen überschritten. Vor Ort erhält Maite Kelly für ihre offenen Worte viel Zuspruch. Zahlreiche Konzertbesucher:innen reagieren mit Applaus auf ihre Ansprache.
Im Internet gehen die Meinungen dagegen auseinander. Viele Nutzer:innen loben die Sängerin für ihre Offenheit und ihren Mut, das Thema öffentlich anzusprechen. Andere vertreten die Ansicht, dass intensive Fotoaufnahmen zum Alltag einer bekannten Künstlerin gehörten.
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