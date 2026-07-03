Ernste Töne "Das ist entwürdigend": Maite Kelly unterbricht Konzert plötzlich für sehr persönliche Ansage Aktualisiert: Vor 9 Minuten von C3 Newsroom Maite Kelly sprach während ihres Konzerts offen über ihre Gefühle. Das Publikum reagierte mit großem Applaus. Bild: 2023 Getty Images/Ben Kriemann

Erst jubelt die Menge, dann wird es ernst: Maite Kelly stoppt ihren Auftritt und richtet sich mit einem persönlichen Appell an das Publikum.

Persönliche Worte mitten im Konzert Eben war die Stimmung beim Lausitzer Schlager-Sommer-Open-Air in Löbau noch ausgelassen. Dann aber stimmt Maite Kelly nicht den nächsten Song an, sondern wendet sich mit einem ernsten Thema direkt an ihre Fans. Auslöser sind Fotoaufnahmen mit großen Teleobjektiven, die während ihres Auftritts entstehen. Normale Erinnerungsfotos mit dem Smartphone seien für sie überhaupt kein Problem. Anders sehe es jedoch bei extremen Nahaufnahmen aus, die später im Internet kursieren und häufig Anlass für verletzende Kommentare seien. Vor ihrem Publikum erklärt sie:

Ihr Lieben, ich muss kurz was sagen, das liegt mir im Magen. Maite Kelly

Maite Kelly: "Das ist entwürdigend" Anschließend schildert die 46-Jährige, weshalb sie diese Bilder so sehr belasten. Unter den heißen Bedingungen auf der Bühne seien Schweißtröpfchen und kleine Hautunreinheiten völlig normal. Trotzdem würden genau solche Aufnahmen oft veröffentlicht und anschließend im Netz kommentiert. Dabei findet sie sehr deutliche Worte: "Ich bin verschwitzt, ich bin auch eine Frau. Ich bin keine eitle Frau, aber ich habe auch ein bisschen Würde und ein bisschen Stolz." Plötzlich wird sie ganz deutlich:

Ich bin schon ein Dickerchen. Man muss nicht noch mehr drauflegen. Das ist entwürdigend. Maite Kelly