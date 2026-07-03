"Will mich Maxi jetzt verarschen?" "Nachtschicht"-Star Armin Rohde erlebt lustige Verwechslung auf dem Münchner Filmfest Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Armin Rohde ist seit über 20 Jahren als Hauptkommissar Erich Bo Erichsen in der ZDF-Krimireihe "Nachtschicht" zu sehen. Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Beim Filmfest München ist dem "Nachtschicht"-Star Armin Rohde ein kurioses Missgeschick unterlaufen: Der Schauspieler hielt Florian Brückner für dessen Bruder Maximilian, bekannt aus der beliebten Krimireihe "Kommissar Rex".

Armin Rohde siehst du am 9. Juli um 23:55 Uhr in "Nachtschicht: Ladies First" Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 23:55 Uhr Nachtschicht: Ladies First Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Armin Rohde beweist Humor: Diese Anekdote bleibt in Erinnerung Armin Rohde hat sich über Jahrzehnte hinweg mit Rollen in "Kleine Haie", "Der bewegte Mann" oder "Das Leben ist eine Baustelle" einen festen Platz in der deutschen Film- und Fernsehwelt erarbeitet und wurde dafür mit Preisen wie dem Bambi oder dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Seit 2003 ermittelt er außerdem als Hauptkommissar Erich Bo Erichsen in der ZDF-Krimireihe "Nachtschicht" und hat die Rolle über zwei Jahrzehnte hinweg zu einem Markenzeichen gemacht. Wie unbeschwert der 71-Jährige mit Pannen umgeht, bewies er jetzt auch beim Filmfest München: Im Gespräch mit Joyn spricht er über eine Verwechslung, die ihn selbst kurz aus der Fassung brachte.

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Kuriose Begegnung: Armin Rohde verwechselt Maximilian Brückner mit dessen Bruder Auslöser war eine Begegnung kurz vor dem Interview. Armin Rohde hatte den "Kommissar Rex"-Star Maximilian Brückner länger nicht gesehen und hielt Florian deshalb kurzerhand für seinen Kollegen. Er sei zunächst fest davon überzeugt gewesen, mit Maximilian zu sprechen, bis Zweifel aufkamen: "Und dann habe ich mir gedacht: 'Will mich Maxi jetzt verarschen?'" Der Grund für die Verwirrung: Rohde wusste offenbar nichts von der Existenz des Bruders. Maximilian habe ihm nie erzählt, dass er einen Bruder habe, der ihm "wie aus dem Gesicht geschnitten" sei, so der Schauspieler. Florian Brückner habe versucht, den Irrtum aufzuklären, sei damit bei Rohde aber zunächst nicht durchgedrungen. "Ich hab ihm aber nicht geglaubt, weil ich hab gedacht, jetzt verarscht mich einer hier", schildert der "Nachtschicht"-Star die Situation. Erst im Nachhinein wurde ihm klar, dass er tatsächlich mit dem Bruder seines Kollegen gesprochen hatte.

Wiedersehen nach langer Zeit Die Verbindung zwischen den beiden Schauspielern reicht bereits einige Zeit zurück: 2017 standen sie gemeinsam für den ZDF-Fernsehfilm "Zwischen Himmel und Hölle" vor der Kamera, der anlässlich des 500. Reformationsjubiläums entstand. Rohde verkörpert darin Hartmann, den fanatischen Handlanger eines Erzbischofs, der als Ablassprediger für die Kirche Geld eintreibt, während Brückner in die Rolle Martin Luthers schlüpft. Die lange Pause zwischen den Treffen erklärte Rohde mit dem gewöhnlichen Lauf der Dinge: Man sehe sich eben nicht wöchentlich, und nach ein, zwei Jahren verändere sich das Erscheinungsbild. Genau das habe die Unsicherheit begünstigt. Auf die auffällige Ähnlichkeit der Brüder angesprochen, zeigt er sich weiterhin skeptisch, ob es sich tatsächlich um zwei verschiedene Personen handelt. "Ich muss Maxi fragen, ob das Zwillinge sind", sagt der Schauspieler. So ganz traue er der Geschichte nicht. Er werde der Sache noch auf den Grund gehen, kündigt der Schauspieler lachend an.