Klicks statt Qualität? "Der Bulle von Tölz"-Star Katerina Jacob kritisiert "Das Traumschiff" Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Lars-Ole Grap Schauspielerin Katerina Jacob sieht den Trend zu Influencer-Besetzungen im TV skeptisch. Bild: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Social-Media-Profis statt Schauspieler:innen? Für Katerina Jacob ein absolutes No-Go. Sie rechnet erneut mit der beliebten ZDF-Serie "Das Traumschiff" und dem Wandel im deutschen Fernsehen ab.

Katerina Jacob findet klare Worte Die Schauspielerin Katerina Jacob monierte bereits 2023, dass in der ZDF-Fernsehreihe "Das Traumschiff" immer häufiger Models, Moderator:innen oder Influencer:innen statt ausgebildeter Schauspieler:innen engagiert würden. Im Interview mit "SuperTV" spricht sie offen über ihre Frustration wegen der aktuellen Entwicklung in der Branche. Für sie steht fest: "Ich möchte bitte mit Schauspielern drehen, und nicht mit Influencern oder Menschen, die mit dem Job wirklich gar nichts zu tun haben." Diese Haltung habe für sie inzwischen Konsequenzen. So habe sie bereits zahlreiche Angebote ausgeschlagen und überlege immer öfter, ob sie überhaupt weitermachen wolle. Der Gedanke ans Aufhören begleite sie "täglich", sagt sie - gleichzeitig betont sie, dass sie sich durchaus leisten könne, auch "mal Nein zu sagen."

Reichweite statt Können? Katerina Jacob zur Influencer-Besetzung beim "Traumschiff" Besonders das Konzept des "Traumschiffs" stößt ihr bitter auf. Immer häufiger würden dort Gäst:innen auftauchen, die vor allem durch ihre Online-Reichweite bekannt seien.

Da tauchen Leute für 40 oder 105 Sekunden auf, die haben vielleicht 800.000 Fans bei Instagram. Katerina Jacob

Doch diese Popularität helfe der Serie aus ihrer Sicht kaum weiter. Die Community solcher Social-Media-Stars sei nicht automatisch das Publikum der ZDF-Serie. Denn diese Fangemeinde schaue sich "sicherlich nicht 'Das Traumschiff' an". Zwar verfüge sie selber über weniger Reichweite in den sozialen Medien, "aber meine Follower gucken auch meine Sendungen", so die 67-Jährige. Ihre Kritik richtet sich dabei allerdings nicht gegen einzelne Influencer:innen, sondern gegen einen Trend, der ihrer Meinung nach die Substanz von Produktionen für Film und Fernsehen gefährdet. Dass inzwischen Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger das Steuer des "Traumschiffs" übernommen hat, ändert für sie nichts an der Grundproblematik. Für Katerina Jacob ist klar: Reichweite dürfe niemals wichtiger sein als Talent und Ausbildung. Wenn Entscheidungen vor allem nach Klickzahlen getroffen würden, gehe es nicht mehr um Qualität.