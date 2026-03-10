Er liebt sich einfach selbst: Aaron Troschke verrät seine Lieblings-Formate auf Joyn

Ob vor der Kamera oder auf dem roten Teppich - Aaron Troschke ist stets authentisch. Beim Finale der Miss Germany 2026 spricht Joyn exklusiv mit dem 36-jährigen YouTube- und Reality-TV-Star. Ein Gespräch voller Schlagfertigkeit, ehrlicher Einblicke und einer spürbar großen Leidenschaft für gutes Fernsehen

Aaron Troschke über TV-Favoriten: "Achtung Aaron!", "Shame Game" und "Promi Big Brother"

Wer beim Miss Germany Finale den besten Look trägt? Für Aaron Troschke keine schwierige Frage. "Ich finde, ich sehe super aus. Camp David kann jeder tragen. Immer toll." Aber er habe auch ein Auge für andere: Besonders Produzentin und Influencerin Dagi Bee sei ihm aufgefallen - und das nicht nur optisch. "Die riecht heute richtig gut", sagt er anerkennend, "so ein bisschen zitronig". Ein Kompliment, das so unerwartet wie aufrichtig klingt - und den Ton für das restliche Gespräch setzt.

Denn genauso direkt wie seine Outfit-Einschätzung fällt auch sein TV-Geschmack aus. Wenig überraschend stehen seine eigenen Joyn-Formate "Achtung Aaron!" und "Shame Game" ganz oben auf seiner Favoriten-Liste. Doch der 36-Jährige schaut auch gern über den Tellerrand. Besonders "Promis unter Palmen" zähle aktuell für ihn zu den unterhaltsamsten Formaten im deutschen Reality-TV - neue Folgen schaue er direkt auf Joyn. Vor allem eine Teilnehmerin habe es ihm in der aktuellen Staffel angetan: Dilara Kruse. "Die ist so herrlich frei - noch so ein Reality-Star, wie man ihn mag, die wirklich erst redet und dann nachdenkt, aber trotzdem auf einem gewissen Level bleibt." Einen gut gemeinten Rat hat er für sie auch noch: "Nimm's manchmal nicht so ernst. Ist am Ende nur TV."

Einen noch größeren Stellenwert hat für ihn ein Format, das seinen Karriereweg wie kaum ein anderes geprägt hat. Wer mit Troschke über "Promi Big Brother" spricht, merkt schnell: Das ist keine bloße TV-Empfehlung, da steckt Herzblut drin. Er kenne die Show aus jeder erdenklichen Perspektive - als Teilnehmer, als Sieger und als der Mann mit Kiosk. "'Promi Big Brother' ist mein Lieblingsformat in SAT.1. Dass ich vom Teilnehmer zum Kioskbesitzer da fungiert habe, freut mich auch sehr. Ist immer so wie eine Klassenfahrt - einmal mehr kommt man zusammen, hat 'ne Menge Spaß."