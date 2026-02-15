Jared Van Der Beek "Wusste nicht, dass es so weh tun würde": Die rührende Hommage des Bruders von James Van Der Beek Aktualisiert: Vor 37 Minuten von spot on news :newstime Trauer um James Van Der Beek Videoclip • 55 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der frühe Tod von Schauspieler James Van Der Beek hat auch seinen Bruder Jared tief getroffen. In einem Posting drückte er aus, wie eng sich die Brüder verbunden waren und wie sehr ihm der Verstorbene fehlt.

Zwei Tage nach dem Tod von "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (1977-2026) im Alter von nur 48 Jahren hat sich auch sein Bruder Jared (47) zu Wort gemeldet. Er teilte mehrere gemeinsame private Schnappschüsse und rührende Worte.

"Er war immer für mich da" Am Freitag, dem 13. Februar, schrieb der 47-Jährige in einem längeren Instagram-Posting: "Zwischen Brüdern besteht eine besondere Verbindung, und vor zwei Tagen wurde diese physische Verbindung zerrissen." Er wisse nun, warum man beim Verlust eines geliebten Menschen von "Herzschmerz" spreche. "Es ist ein Gefühl der Verzweiflung und des Schmerzes, das so tief im Herzen sitzt; ich wusste nicht, dass es so weh tun würde."

Sein Bruder James sei sein "Vertrauter" und "derjenige, an den ich mich in allen Lebenslagen wende". Die beiden Brüder wuchsen zusammen mit ihrer Schwester Juliana auf, die auf Fotos in Jareds Beitrag ebenso wie auch die Eltern zu sehen war. Jared Van Der Beek betonte weiter:

Ich habe ihn seit meiner Geburt bewundert. Er war immer für mich da, wenn ich ihn brauchte. Jared Van Der Beek

Er bedankte sich anschließend bei der Öffentlichkeit für die Unterstützung, die der Familie in ihrer Trauer um James zuteilwurde. Es sei "wunderbar" zu lesen, wie viele Menschen sein großer Bruder berührt habe. "So schmerzlich dieser tiefe Schmerz auch ist, hat die Heilung durch all die Liebe, die Gebete und die Unterstützung bereits begonnen. Ich danke euch allen von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich zu kontaktieren und mir zu zeigen, dass ihr für mich da seid".

"Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt hast" Zum Abschluss richtete er noch einige Worte direkt an seinen Bruder: "James, ich vermisse dich jetzt schon so sehr, sowohl körperlich als auch deine weisen Worte am Telefon. Gleichzeitig spüre ich deine Anwesenheit so stark und weiß, dass du mich weiterhin begleiten wirst."

Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt hast. Ich liebe dich. Jared Van Der Beek