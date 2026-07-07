Rebell, Rowdy, Rabauke. Robert Stadlober pflegte in 30 Jahren Karriere vor allem ein wildes Image. Nach seinem raketenhaften Durchbruch ließ es der Schauspieler zuletzt ruhiger angehen - ein bisschen jedenfalls.

Robert Stadlober: Lieber Schauspiel statt Schule

"Ich war schon als Kind Punk", sagte Stadlober in einem Interview mit dem österreichischen "Kurier". Er rebellierte auch gegen seine Mutter, mit der er als siebenjähriges Scheidungskind nebst Schwester nach Berlin zog. Als die Mutter ihm seine frühen Ausflüge ins Showbusiness verbieten wollte, schmiss er einfach die Schule und zog daheim aus. Von Zehlendorf nach Kreuzberg. Da war Stadlober gerade 16 Jahre alt. Durchsetzen konnte er sich seit jeher.

Mit elf Jahren hatte er seinen ersten Job als Synchronsprecher. Er lieh in "Flintstones - Die Familie Feuerstein" dem Geröllheimer-Sprössling Bamm Bamm seine Stimme. Aber Stadlober wollte mehr, er wollte vor die Kamera. Er schickte eigenhändig Fotos und Infos an Schauspielagenturen. Mit Erfolg: 1995, im Alter von 13 Jahren, debütierte Stadlober in dem TV-Krimi "Ausweglos". Nicht als Statist, sondern in der wichtigen Nebenrolle eines entführten Kindes.

Der Jungschauspieler und sein Ehrgeiz kamen gut an bei den TV-Macher:innen. Auftritte in weiteren Filmen wie "Nach uns die Sintflut" oder "Die Todesgrippe von Köln" - den kannst du auf Joyn sehen! - und erste Einsätze in Serien folgten. 1996 debütierte er in "Alarm für Cobra 11" (1996), war dann in einer "Schimanski"-Folge zu sehen und spielte 1999 in "Polizeiruf 110" einen jugendlichen Mörder.

Als Schauspieler ist Stadlober ungemein wandlungsfähig. Er spielte Gute und Böse, drehte Dramen, Historienfilme und Komödien. Er spielte Täter und Opfer. In der viel gelobten sechsteiligen Serie "Hundertdreizehn" spielte er im letzten Jahr einen der Ermittler, der Licht ins Dunkel um einen katastrophalen Omnibus-Unfall bringen will.