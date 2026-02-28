Einsatz im Alltag Diesem ungewöhnlichen Hobby geht "Bettys Diagnose"-Star Henrike Hahn in ihrer Freizeit nach Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Henrike Hahn spielt in "Bettys Diagnose" die Titelrolle Elisabeth "Betty" Hertz. Bild: ZDF / Willi Weber

In der ZDF-Serie übernimmt Henrike Hahn ihre erste große Hauptrolle als Stationsleiterin Elisabeth "Betty" Hertz an der Karlsklinik. Privat tauscht die Halb-Spanierin das Klinik-Set gegen Zeit mit der Familie und greift beim Müllsammeln selbst zur Zange.

Steckbrief Henrike Hahn Name: Henrike Hahn

Geburtstag: 1986

Geburtsort: Hamburg

Wohnort: Köln

Größe: 1,72 Meter

Familienstand: verheiratet

Kinder: ein Sohn

Von der Bühne hinter die Kamera Henrike Hahn ist Hamburgerin und Tochter eines hanseatischen Vaters und einer katalanischen Mutter. Als junge Frau wagt sie bereits recht früh den Schritt in die Film-Branche. Nach dem Abitur besucht sie von 2009 bis 2013 die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Seither ist sie der Bühne treu geblieben. Bereits während ihres Studiums tritt sie am Theater Freiburg und auch am Stuttgarter Wilhelma-Theater auf. Es folgen verschiedene Schauspiel-Engagements in ganz Deutschland. Ihr Handwerk hat sie also auf der Bühne gelernt, aber seit 2016 konzentriert sich Henrike Hahn aufs Film- und Fernsehgeschäft. Sie spielte unter anderem in der ZDF-Serie "Nord Nord Mord", in "SOKO Köln", dem Film "Der letzte Mieter" und in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" mit. Seit 2023 ist sie Teil der ZDF-Serie "Bettys Diagnose", in der sie die Rolle der Elisabeth "Betty" Hertz spielt.