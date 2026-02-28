Einsatz im Alltag
Diesem ungewöhnlichen Hobby geht "Bettys Diagnose"-Star Henrike Hahn in ihrer Freizeit nach
In der ZDF-Serie übernimmt Henrike Hahn ihre erste große Hauptrolle als Stationsleiterin Elisabeth "Betty" Hertz an der Karlsklinik. Privat tauscht die Halb-Spanierin das Klinik-Set gegen Zeit mit der Familie und greift beim Müllsammeln selbst zur Zange.
Steckbrief Henrike Hahn
Name: Henrike Hahn
Geburtstag: 1986
Geburtsort: Hamburg
Wohnort: Köln
Größe: 1,72 Meter
Familienstand: verheiratet
Kinder: ein Sohn
Von der Bühne hinter die Kamera
Henrike Hahn ist Hamburgerin und Tochter eines hanseatischen Vaters und einer katalanischen Mutter. Als junge Frau wagt sie bereits recht früh den Schritt in die Film-Branche. Nach dem Abitur besucht sie von 2009 bis 2013 die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Seither ist sie der Bühne treu geblieben. Bereits während ihres Studiums tritt sie am Theater Freiburg und auch am Stuttgarter Wilhelma-Theater auf. Es folgen verschiedene Schauspiel-Engagements in ganz Deutschland.
Ihr Handwerk hat sie also auf der Bühne gelernt, aber seit 2016 konzentriert sich Henrike Hahn aufs Film- und Fernsehgeschäft. Sie spielte unter anderem in der ZDF-Serie "Nord Nord Mord", in "SOKO Köln", dem Film "Der letzte Mieter" und in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" mit. Seit 2023 ist sie Teil der ZDF-Serie "Bettys Diagnose", in der sie die Rolle der Elisabeth "Betty" Hertz spielt.
Zweisprachige Erziehung
Die Halb-Spanierin ist mit einem Franzosen verheiratet. Sie leben gemeinsam mit ihrem Sohn in Köln. Im Interview mit der Agentur "teleschau" verrät sie, wie sie es mit der sprachlichen Erziehung ihres Sohnes handhaben: "Der wächst zweisprachig auf, aber nicht mit Spanisch, da habe ich mich für meine Muttersprache entschieden. Der Papa ist Franzose, und von daher wächst unser Sohn auch mit Französisch auf. Es ist ein Geschenk, wie schnell diese kleinen Gehirne das aufnehmen und können."
In ihrer Freizeit liest die Schauspielerin gerne "Tageszeitungen und, aber auch Romane", wie sie ebenfalls der Agentur verrät. Dazu ergänzt sie: "Ich bin aber auch gerne im Wald. Es ist ein angenehmer Ort, der zuhören, aber auch schweigen kann. Müll sammeln tu' ich auch gerne in meiner Freizeit." Das, so erklärt sie im Interview, habe sie "aus Spaß entdeckt". Sie wolle der "neuen Generation" damit mitgeben, die Welt "ein bisschen sauberer" zu machen.
