Ihr nächster ZDF-Einsatz Neuzugang bei "Bettys Diagnose": Warum Judith Neumann ihre Rolle so spannend findet Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Judith Neumann spielt in "Bettys Diagnose" die Ärztin Dr. Kim Brand. Bild: 2024 Getty Images / Matthias Nareyek

187 Folgen lang war sie als Marie Schmidt bei "Alles was zählt" zu sehen. Längst hat sich Judith Neumann vom Daily-Star zur vielseitigen Schauspielerin entwickelt. Jetzt verstärkt sie den Cast der ZDF-Serie "Bettys Diagnose".

Spannende Rolle für Judith Neumann "Mit der stimmt doch was nicht": Elisabeth "Betty" Herz (Henrike Hahn) ist nicht begeistert von ihrer neuen Kollegin in der Aachener Karlsklinik. Dr. Kim Brand sorgt mit ihrer unkonventionellen Art und ihrem distanzierten Auftreten für einige Irritationen im Team. Ihren ersten Auftritt in der Klinikserie "Bettys Diagnose" hatte die neue Ärztin bereits am 13. Februar. Ab 27. Februar ist Dr. Kim Brand fest dabei. Gespielt wird die zunächst nicht unumstrittene Medizinerin von Judith Neumann. Die Schauspielerin freut sich sehr über ihren Part als Kollegin, die auch mal aneckt. In einem Interview mit dem Branchendienst "Quotenmeter.de" sagte sie:

Es ist ein Geschenk, eine Figur mit so vielen Facetten und vermeintlich widersprüchlichen Ambivalenzen zu spielen. Judith Neumann

Judith Neumann deutet Geheimnis ihrer Figur an "Kim Brand denkt extrem schnell, ist hochintelligent und permanent präsent. Für mich war von Anfang an klar: Ich nähere mich der Figur über den Körper", fährt Judith Neumann im Interview fort. Sie sei sehr intuitiv an die Rolle gegangen und habe sie "Stück für Stück im Spiel geschärft - Judith und 'die Brand' haben sich quasi während der Dreharbeiten kennengelernt." Dr. Kim Brand ist eine extrem fokussierte und schnell agierende Ärztin. Damit kommen nicht alle im Team der Karlsklinik klar. Konflikte entstehen vor allem dann, wenn ihre Effizienz auf soziale Konventionen trifft: "Besonders deutlich wird das in Momenten, in denen andere noch über Befindlichkeiten diskutieren, während Kim gedanklich längst bei der Diagnose ist", erklärt Baumann. "Sie überspringt soziale Rituale, weil sie sie ineffizient findet - was polarisiert." Zugleich hütet die Medizinerin offenbar ein Geheimnis, das im Verlauf der Serie noch eine Rolle spielen wird. "Mehr darf ich noch nicht verraten", sagt Judith Baumann gegenüber "Quotenmeter.de". "Nur so viel: Ihr Geheimnis bleibt nicht still im Hintergrund, sondern mischt sich irgendwann ziemlich ungefragt in den Klinikalltag ein."

Von der Schauspielschule zu "Alles was zählt" Die im hessischen Lindenfels geborene Darstellerin absolvierte von 2011 bis 2015 eine Schauspiel-Ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München. Fast nahtlos folgte der Übergang ins Fernsehen: Von 2015 bis 2016 mimte sie 187 Folgen lang die Eiskunstläuferin Marie Schmidt in der Daily Soap "Alles was zählt". "Die Zeit dort war sehr lehrreich, sehr lustig, und ich habe viele nette Leute kennengelernt", erzählte Judith Neumann 2018 in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Sie betonte jedoch auch: "Ich hatte von Anfang an ganz offen gesagt: Ich mache ein Jahr mit, und dann ist Schluss". Sie sei Schauspielerin geworden, "weil ich gerne in verschiedene Rollen schlüpfe und nicht, um über Jahre hinweg das Gleiche zu machen". Gesagt, getan. Neben einigen Theaterrollen hatte die Darstellerin Gastauftritte in Serien wie "Großstadtrevier", "Babylon Berlin" oder "SOKO Leipzig". Auch im Film "Ich war noch niemals in New York" (2019) hatte sie einen Part.

Judith Neumann mag Role Models Dass Schauspielerin ihr Traumberuf ist, merkte Judith Neumann schon früh. "Meine Kindheit war vielseitig künstlerisch geprägt", sagte sie 2024 in einem Interview mit "Prisma". "Als ich dann in meiner Jugend sehr viel und intensiv Theater gespielt und gesehen habe, war es fast schon eine logische Konsequenz, es auch beruflich zu machen." Inspirierend seien für sie als Kind besonders starke Mädchenfiguren wie Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter gewesen. Heute zeigt sich die Schauspielerin ähnlich kämpferisch. Besonders, wenn es um das Thema Gleichberechtigung geht. 2024 sagte sie in einem Interview mit der Agentur "teleschau":

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich für die Gleichstellung der Frau sicherlich einiges getan, aber es könnte durchaus noch mehr gemacht werden. Judith Neumann

Und fügte hinzu: "Wir sind auf einem guten Weg, aber da geht noch viel mehr."

