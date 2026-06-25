Entzückende Accessoires
Diesen kuriosen Titel haben Johannes Oerding, Jan Josef Liefers und Horst Lichter gemeinsam
Aktualisiert:von Jan Islinger
Wie lassen sich ein Trödel-Show-Moderator, ein "Tatort"-Schauspieler und ein "The Voice"-Coach unter einen Hut bringen? Richtig. Mit Hüten.
Hutbürger unter sich
Die Goldene Himbeere, der Darwin Award und der Worse Sex Writing Award: Wir alle kennen kuriose Titel, die jährlich verliehen werden und uns regelmäßig zum Schmunzeln bringen. Einer, der es durchaus ein bisschen seriöser meint, ist der Preis "Hutträger des Jahres". Er wird seit 2013 verliehen und ehrt passionierte Träger:innen von extravaganten Kopfbedeckungen. Die Liste prominenter Hutbürger:innen ist mittlerweile lang - und die kommen aus teilweise völlig unterschiedlichen Branchen.
Zuletzt durfte sich der Hamburger Musiker Jan Delay über den Titel freuen, der jährlich am Tag des Hutes am 25. November verliehen wird. Klar, der Absolute-Beginner- und Disko-Nr.-1-Frontmann ist quasi 24 Stunden am Tag mit Kopfbedeckung anzutreffen.
Interessanter wird es da schon bei anderen Konsorten. Ein gutes Beispiel dafür ist Astrophysiker Harald Lesch, der in dieser Liste auf den ersten Blick genauso überraschen dürfe wie Ex-National-Elf-Keeperin Nadine Angerer. Doch wenn wir ehrlich sind, haben wir für jeden der nachfolgenden Promis auch ein Bild mit Hut im Kopf parat.
2013: Nadine Angerer - Fußball-Torhüterin
2014: Andreas Hoppe - Schauspieler
2015: Roger Cicero - Jazz-Sänger
2016: Jan Josef Liefers - Schauspieler
2017: Gregor Meyle - Singer-Songwriter
2018: Massimo Sinató - Profi-Tänzer
2019: Johannes Oerding - Popsänger
2020: Horst Lichter - Moderator
2021: Harald Lesch - Astrophysiker, TV-Journalist
2022: Max Mutzke - Sänger und Musiker
2023: Kai und Thorsten Wingenfelder - Musiker (Fury in the Slaughterhouse)
2024: Torsten Sträter - Comedian und Schriftsteller
2025: Jan Delay - Musiker
Eine Ausnahme bildet vielleicht noch Thorsten Sträter. Sein Antlitz mit schwarzer Beanie hat sich einfach so tief in unsere Hippocampi gebrannt, dass ein Bild mit klassischem Hut kaum vorstellbar ist. Doch auch er kann gut mit Hut!
Dann sind wir schon mal gespannt, wer sich kommenden November in die hochkarätige Liste einreihen wird. In unserer Redaktion laufen ja schon die Wetten. Heiße Kandidaten? Heiner Lauterbach oder Udo Lindenberg ...
"Bares für Rares" mit Horst Lichter
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