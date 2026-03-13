Intensive Performance Doppelleben im 17. Jahrhundert: Dieser neuen Herausforderung hat sich Sandra Hüller in "Rose" gestellt Aktualisiert: Vor 9 Minuten von Buzzwoo Höhepunkt der Berlinale: Sandra Hüller glänzt in Historien-Drama und zeigt sich von einer neuen Seite. Bild: picture alliance / Captital Pictures

Für ihre Rolle in "Rose" hat Sandra Hüller alles gegeben. Die Schauspielerin schlüpfte in die Haut einer Frau, die sich im 17. Jahrhundert als Mann ausgibt, und erlebte dabei überraschende körperliche Veränderungen. Am Ende wurde ihr Einsatz mit dem Silbernen Bären belohnt.

"Rose" lief beim Wettbewerb der 76. Berlinale und gehörte zu den heiß diskutierten Titeln. Sandra Hüller konnte die Jury überzeugen und erhielt den Silbernen Bären als beste Schauspielerin. Damit fügte sie ihrer bereits glanzvollen Karriere einen weiteren Höhepunkt hinzu. Schon vor der Preisverleihung war ihr Name als Favoritin gefallen.

Ein körperliches Abenteuer Die 47-Jährige hat sich für das Historiendrama "Rose" einer körperlichen Herausforderung gestellt. Sie spielt eine Frau im 17. Jahrhundert, die sich als Mann ausgeben muss, um in einem Dorf zu überleben. "Ich habe schon gemerkt, dass sich meine Körperlichkeit in dieser Zeit verändert hat", verriet Hüller im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Schweres Schuhwerk, eine Rüstung und eine auffällige Narbe zwangen sie, sich anders zu bewegen und jede Bewegung bewusst zu steuern.

Training für die Rolle Regisseur Markus Schleinzer verlangte von der Schauspielerin ein spezielles Trainings-Programm. Kraft- und Kampf-Training standen auf dem Plan. "Natürlich nicht so, dass ich tatsächlich in einem Actionfilm mitspielen könnte, aber ich hätte gewusst, wie ich mich verteidigen kann. Das fand ich eigentlich nicht so schwer", so Hüller.