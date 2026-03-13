Throwback auf Instagram
Zeitreise der GNTM-Queen: Heidi Klum teilt Model-Bilder aus den Neunzigern
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Mit einem neuen Social-Media-Clip sorgt Heidi Klum für Nostalgie bei ihren Fans. Das Model nimmt sie mit auf eine rasante Zeitreise in die Neunzigerjahre - in die Zeit, als ihre internationale Karriere gerade richtig Fahrt aufnahm. Die alten Fotos zeigen Klum auf dem Laufsteg, bei legendären Shootings - und sogar hüllenlos am Strand.
So sah Heidi Klum zu Beginn ihrer Karriere aus
Mit einem neuen Instagram-Clip (Account: @heidiklum) schwelgt Heidi Klum in Erinnerungen. Während sie aktuell wieder bei der TV-Show "Germany’s Next Topmodel" zu sehen ist, nimmt sie ihre Fans mit auf eine Zeitreise in ihre frühen Modeljahre.
Das Video beginnt mit einer Szene aus der Gegenwart: Heidi Klum steht vor der Kamera, während die Frage eingeblendet wird: "Mama, wie warst du eigentlich in den 90ern?" Darauf folgt eine schnelle Abfolge alter Fotos - und die zeigen, wie vielseitig die junge Heidi damals bereits vor der Kamera stand.
Zu sehen ist unter anderem ein Bild, auf dem sie nackt am Strand steht, ihr Körper nur mit Bodypaint bemalt. Ein anderes Foto wirkt wie ein Blick hinter die Kulissen eines Shootings: Heidi Klum trägt Lockenwickler und blickt direkt in die Kamera.
Weitere Aufnahmen zeigen das Supermodel auf dem Laufsteg - mal in Unterwäsche, mal elegant gestylt in edlen Kleidern auf dem roten Teppich. Auch ein legendärer Auftritt bei Victoria's Secret taucht im Clip auf: Heidi trägt die berühmten Engelsflügel und weiße Spitzenwäsche.
Besonders überraschend wirkt ein weiteres Foto, auf dem sie mit dunkleren Haaren und Pony zu sehen ist - ein Look, den viele Fans so kaum kennen dürften.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Fans feiern den Rückblick
Der nostalgische Clip kommt bei den Fans offenbar bestens an. In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Komplimente für das Model.
"Du warst sehr hübsch, aber heute noch hübscher", schreibt ein Nutzer unter den Beitrag. Andere schwärmen: "Wunderschön in allen Jahrzehnten" oder "Zeitlose Schönheit". Ein weiterer Kommentar bringt es kurz und knapp auf den Punkt: "Immer wunderschön."
So begann Heidi Klums Weltkarriere
Als die Neunziger beginnen, ist Heidi Klum noch sehr jung und steht noch am Anfang ihrer Model-Laufbahn. Der erste große Schritt folgt 1992: Die Bergisch-Gladbacherin gewinnt den Wettbewerb "Model 92" in der Show von Thomas Gottschalk und setzt sich dabei gegen mehr als 25.000 Mitbewerberinnen durch. Der Sieg bringt ihr einen ersten großen Model-Vertrag und öffnet ihr die Türen zur internationalen Fashion-Welt.
Der weltweite Durchbruch gelingt ihr schließlich 1998 mit dem Cover der "Sports Illustrated Swimsuit Issue" 1998. Spätestens zu diesem Zeitpunkt zählt Heidi zu den gefragtesten Models in der Branche.
Auch ihre Zusammenarbeit mit Victoria's Secret prägt diese Zeit: Als eines der berühmten "Angels" läuft sie regelmäßig bei den spektakulären Shows der Marke. Mit den ikonischen Engelsflügeln wird sie endgültig zum internationalen Supermodel.
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Hochkarätiger Support
Star-Fotograf und US-Model: Wer Heidi Klum nächste Woche unterstützt
Insgesamt 13 Aufträge
Diese Models haben bisher Jobs ergattert
Applaus, Votes und Gänsehaut
Public‑Walk bei GNTM: Diese Kandidaten brachten die Menge zum Jubeln
Nächster Meilenstein
GNTM 2026: Diese Models sind in Los Angeles dabei
In aller Öffentlichkeit
"Du bist ja wirklich nackig!" Zieht Model Lukas blank bei GNTM?
"Nicht alles harmonisch"
Tränen und Zoff auf dem Schrottplatz: Darum eskaliert es beim GNTM-Date
Damit haben die Models nicht gerechnet
GNTM 2026: Heidi Klum zerschlägt bei GNTM-Date ein Auto
Die Frauen im Überblick
Alle Frauen bei GNTM 2026: Diese Models sind noch dabei
Die Männer im Überblick
Alle Male Models bei GNTM 2026: Diese Kandidaten kämpfen um den Sieg