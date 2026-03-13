Heidi Klum blickt mit einem Instagram-Clip auf ihre Model-Anfänge in den Neunzigerjahre zurück.

Mit einem neuen Social-Media-Clip sorgt Heidi Klum für Nostalgie bei ihren Fans. Das Model nimmt sie mit auf eine rasante Zeitreise in die Neunzigerjahre - in die Zeit, als ihre internationale Karriere gerade richtig Fahrt aufnahm. Die alten Fotos zeigen Klum auf dem Laufsteg, bei legendären Shootings - und sogar hüllenlos am Strand.

So sah Heidi Klum zu Beginn ihrer Karriere aus

Mit einem neuen Instagram-Clip (Account: @heidiklum) schwelgt Heidi Klum in Erinnerungen. Während sie aktuell wieder bei der TV-Show "Germany’s Next Topmodel" zu sehen ist, nimmt sie ihre Fans mit auf eine Zeitreise in ihre frühen Modeljahre.

Das Video beginnt mit einer Szene aus der Gegenwart: Heidi Klum steht vor der Kamera, während die Frage eingeblendet wird: "Mama, wie warst du eigentlich in den 90ern?" Darauf folgt eine schnelle Abfolge alter Fotos - und die zeigen, wie vielseitig die junge Heidi damals bereits vor der Kamera stand.

Zu sehen ist unter anderem ein Bild, auf dem sie nackt am Strand steht, ihr Körper nur mit Bodypaint bemalt. Ein anderes Foto wirkt wie ein Blick hinter die Kulissen eines Shootings: Heidi Klum trägt Lockenwickler und blickt direkt in die Kamera.

Weitere Aufnahmen zeigen das Supermodel auf dem Laufsteg - mal in Unterwäsche, mal elegant gestylt in edlen Kleidern auf dem roten Teppich. Auch ein legendärer Auftritt bei Victoria's Secret taucht im Clip auf: Heidi trägt die berühmten Engelsflügel und weiße Spitzenwäsche.

Besonders überraschend wirkt ein weiteres Foto, auf dem sie mit dunkleren Haaren und Pony zu sehen ist - ein Look, den viele Fans so kaum kennen dürften.