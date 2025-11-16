39. International Film Festival Hollywood-Flair in Braunschweig: Sandra Hüller gewinnt Hauptpreis "Die Europa" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Sandra Hüller wurde beim 39. Braunschweiger International Film Festival mit dem Hauptpreis geehrt. Bild: picture alliance / abaca | Castel Franck/ABACA

Hollywood-Schauspielerin Sandra Hüller wurde beim 39. Braunschweiger International Film Festival mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. Er ist mit 25.000 Euro dotiert - behalten wird sie die Gewinnsumme allerdings nicht.

In den Vorjahren konnten ihn unter anderem Senta Berger (84), Mario Adorf (95) und Mads Mikkelsen (59) mit nach Hause nehmen - bsiteeim 39. Braunschweig International Film Festival wurde dieses Jahr Sandra Hüller mit dem Hauptpreis "Die Europa" geehrt. Im Staatstheater nahm sie die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung entgegen – begleitet von einer Laudatio ihrer Freundin und Autorin Karen Köhler.

Von Suhl nach Hollywood Mit dem Preis werden Schauspieler für ihre herausragenden Leistungen und Verdienste um die europäische Filmkultur geehrt. Es ist nicht die erste Auszeichnung für die international bekannte Schauspielerin. 2023 war die in Suhl geborene Sandra Hüller gleich mit zwei Filmen im Cannes-Wettbewerb vertreten: "Anatomie eines Falls" (Gewinner der Goldenen Palme) und "The Zone of Interest" (Großer Preis der Jury). Beide Rollen brachten ihr eine historische Doppel-Nominierung beim Europäischen Filmpreis ein, den sie für "Anatomie eines Falls" auch gewann. Dazu kamen doppelte BAFTA-Nominierungen sowie eine Oscar-Nominierung – und der César als beste Schauspielerin, als erst zweite Deutsche nach Romy Schneider.

Dreharbeiten mit Ryan Gosling und Tom Cruise Bei der Preisverleihung in Braunschweig verriet Sandra Hüller auch einige Details ihrer aktuellen Projekte. Der Dreh mit Hollywood-Star Ryan Gosling für das Weltraumdrama "Der Astronaut" sei gerade abgeschlossen. Dasselbe gilt für einen noch unbetitelten Film an der Seite von Tom Cruise. "Nächstes Jahr kommen fünf Filme raus", erzählte sie weiter. In ihrer Dankesrede kündigte sie an, das Preisgeld von 25.000 Euro für "Die Europa" an fünf gemeinnützige Organisationen zu spenden.