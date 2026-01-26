Vor Weihnachten hat es gefunkt
Er ist "ein paar Jahre jünger": Sara Kulka zeigt erstmals ihren neuen Partner
Aktualisiert:von Julia W.
Auf einem Society-Event zeigte sich Sara Kulka mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Die Beziehung zu dem jüngeren Mann kam für die 35-Jährige unerwartet – und bereitete ihr zunächst Zweifel.
Bei Julian F. M. Stoeckels Dschungelparty zeigte sich Sara Kulka ungewöhnlich offen verliebt. Die 35-Jährige erschien nicht allein, sondern brachte erstmals ihren neuen Partner Christian mit zu einem öffentlichen Auftritt. Gemeinsam posierte das Paar für die Kameras – sichtbar vertraut und stilistisch aufeinander abgestimmt in komplett schwarzen Outfits.
Im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" sprach Kulka anschließend offen über ihr neues Glück. "Ich date einen ganz tollen Mann, der mich komplett aus meinen Schuhen geworfen hat", sagte die zweifache Mutter. Kennengelernt haben sich die beiden über die Dating-App "Bumble". Zwischen den Jahren nahm die Geschichte Fahrt auf: Am 23. Dezember habe es erstmals zwischen ihnen gefunkt.
Kulka zweifelte zu Beginn
Ganz ohne Zweifel begann die Romanze jedoch nicht. Christian ist "ein paar Jahre jünger" als sie – ein Umstand, der Kulka zunächst beschäftigte. Wie groß der Altersunterschied genau ist, ließ sie offen. Stattdessen erklärte sie, warum sie sich dennoch auf die Beziehung eingelassen hat: "Mich hat überzeugt, dass er ein Mann ist, dass er maskulin in seiner Energie ist, sehr sicher und trotzdem mich als Feministin strahlen lässt oder auch in meiner femininen Energie."
Dass sie sich erneut verliebt, habe sie selbst überrascht. "Ich hatte es nicht vor, ihn zu daten", räumte Kulka ein. Klar stellte sie zudem, dass ihr neuer Partner nichts mit dem Fernsehgeschäft zu tun hat. "Ich stehe nicht auf Menschen aus dem TV", sagte sie – und zog damit eine deutliche Grenze zu ihrer eigenen öffentlichen Rolle.
