Es wird ein ... Baby-News bei Ex-GNTM-Model: Anna Adamyan verrät das Geschlecht ihres zweiten Kindes Veröffentlicht: Vor 23 Minuten von Buzzwoo Anna Adamyan wird ein zweites Mal Mama. Jetzt verrät die ehemalige GNTM-Kandidatin, ob es ein Mädchen oder Junge wird. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Große Gefühle, ein geplatzter Ball und eine blaue Wolke: Anna Adamyan hat ihre Fans mit einem ganz besonderen Moment überrascht. In einem emotionalen Video enthüllt sie gemeinsam mit ihrem Mann das Geschlecht ihres zweiten Babys. Dabei verrät die Ex-GNTM-Kandidatin auch, welche Rolle ihr Bauchgefühl spielte und bittet ihre Community um Unterstützung.

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Ein emotionaler Moment für die ganze Familie Die ehemalige Teilnehmerin von "Germany’s Next Topmodel" erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Sargis Adamyan erneut Nachwuchs. Das Paar darf sich über einen weiteren Sohn freuen. Damit bekommt ihr erster Sohn Levi schon bald einen kleinen Bruder. Die frohe Botschaft teilte die 29-Jährige auf Instagram mit einer liebevoll inszenierten Gender-Reveal-Aktion. In dem Clip ist zu sehen, wie Sargis einen kleinen Ball über den Rasen kickt. Als der Ball aufschlägt, platzt er und eine große Wolke aus blauem Pulver steigt auf. Für Anna und ihre Fans ist damit klar: Baby Nummer zwei wird ein Junge.

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Ein "weiterer Goldjunge" Zu dem emotionalen Video schrieb Anna persönliche Worte, die ihre Vorfreude deutlich machen. "Unser Wunder, du bist ein… weiterer Goldjunge", hält sie unter dem Beitrag fest. Schon vor der offiziellen Enthüllung hatte die Influencerin eine Vermutung. Laut Anna hätten sowohl ihr eigenes Bauchgefühl als auch ein Pendel darauf hingedeutet, dass sie erneut einen Jungen erwartet. Gleichzeitig stellt sie klar, dass das Geschlecht für sie gar nicht im Mittelpunkt steht. Für sie zählt vor allem eines: dass das Baby gesund ist. Den kleinen Jungen beschreibt sie liebevoll als ein "Wunder", das sich für sie anfühlt, als wäre es "aus dem Nichts" in ihr Leben gekommen.

Fans dürfen beim Namen mitentscheiden Neben der Geschlechts-Enthüllung gab es noch eine weitere Bitte an ihre Community. Anna nutzt die Gelegenheit und fragt ihre Follower:innen nach Namensideen für den kleinen Bruder. Der Wunsch der werdenden Zweifach-Mama: Der Name soll gut zu Levi passen und eher kurz sein. In den Kommentaren unter dem Video sammeln sich bereits zahlreiche Vorschläge ihrer Fans.

Eine Schwangerschaft voller Emotionen Die aktuelle Schwangerschaft ist für Anna und Sargis eine besonders bewegende Zeit. Das Paar nimmt seine Community regelmäßig mit auf diese Reise und teilt sowohl schöne als auch schwierige Momente. So zeigte sich die Content-Creatorin in den vergangenen Wochen auch aus dem Krankenhaus. Während der Schwangerschaft hatte sie zeitweise mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Trotz dieser Herausforderungen betont Anna immer wieder, wie dankbar sie für das Baby ist. Die 21. Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.