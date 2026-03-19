"Wir sind das härteste Quiz Deutschlands." Moderator Johannes B. Kerner sagt es gerne und regelmäßig in seiner Quiz-Show "Der Quiz-Champion". Am 21. März hat er wieder Gelegenheit dazu. Hier gibt's alle Infos zur ersten Episode des Jahres 2026.

Bastian Pastewka als TV- und Film-Experte

Es geht wieder los - und um bis zu 100.000 Euro Siegprämie. Am Samstag, 21. März, startet "Der Quiz-Champion" um 20:15 Uhr im ZDF und über den Livestream kostenlos auf Joyn in seine neue Quiz-Saison.

Da könnte einiges an unterhaltsamer Rätselei auf die Fans zukommen. Im vergangenen Jahr gab es immerhin drei reguläre und drei Special-Ausgaben.

Los geht's mit einer "normalen" Edition - und einem kleinen Jubiläum. Als einer der fünf prominenten Expert:innen, mit denen sich die nicht prominenten Kandidat:innen - je nach Spielzeit sind es vier oder auch mehr - messen müssen, wird Schauspieler Bastian Pastewka zu seinem 20. Einsatz kommen. Wie immer in der Kategorie "Film und Fernsehen".

Auch die anderen zum Saisonstart verpflichteten Expert:innen sind erfahrene "Quiz-Champion"-Player. Sport-Moderatorin Julia Scharf fungiert zum fünften Mal als Sport-Expertin. TV-Koch Tim Mälzer ist zum 14. Mal der Ernährungs-Fachmann. Und Journalist und Ex-TV-Moderator Franz Plasberg zum 15. Mal der Alleswisser-Mann für "Zeitgeschehen".

Aber all das ist nichts gegen Anna Thalbach. Die Schauspielerin tritt bereits zum 22. Mal als Expertin für "Literatur und Sprache" an.