Insta-Video sorgt für Aufsehen
Fans sorgen sich: Was ist mit dem ehemaligen "Promi Big Brother"-Bewohner Jeremy Fragrance los?
Veröffentlicht:
Jeremy Fragrance sorgt mit einem neuen Video auf Instagram für Besorgnis: Der Influencer zeigt sich bei frostigen Temperaturen oberkörperfrei im Schnee. Seine Fans sind alarmiert.
Alle Folgen und Highlights auf Joyn streamen
Jeremy Fragrance ist für seine skurrilen Social-Media-Postings bekannt. Mit einem jüngst veröffentlichten Video treibt er jedoch die Spekulationen unter den Fans an. Darin zeigt er sich bei frostigen Temperaturen Fahrrad fahrend – und zwar oberkörperfrei. Das allein wäre für Fragrance nicht ungewöhnlich. Doch zahlreiche User:innen fragen besorgt, was mit ihm passiert sei.
Fans sorgen sich wegen seiner Figur
Der Grund: seine Figur. Jeremy sieht merklich hagerer aus als in früheren Posts. Die Kommentarspalte füllt sich mit besorgten Nachfragen – viele wollen wissen, ob mit dem Social-Media-Star alles in Ordnung ist.
So schreibt eine Person: "Used to find it funny now just sad clearly needs help" (übersetzt: "Fand es früher witzig, jetzt nur noch traurig – braucht dringend Hilfe"). Eine andere fragt, wo seine Freund:innen seien, die ihm helfen könnten. Viele scheinen sich einig zu sein: Er braucht Hilfe. Der Influencer hat sich dazu bislang nicht geäußert.
