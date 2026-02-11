Zwischen Schlager und Schlagsahne "Das große Promibacken" - kann der Schlager-Star auch Teig statt Takt? So tickt Maximilian Arland Aktualisiert: Vor 13 Minuten von teleschau "Das große Promibacken" 2026: Schlager-Star Maximilian Arland möchte den Goldenen Cupcake gewinnen. Bild: Joyn/Claudius Pflug

"Die Bühne ist mein Leben", sagt Maximilian Arland. Ab heute tauscht er Mikro gegen Mixer und stellt sich in der 10. Staffel von "Das große Promibacken" der Herausforderung aus Backkunst, Zeitdruck und Jurykritik.

So kam Maximilian Arland zum Schlager Seit Mitte Januar läuft der Badener, der 1981 in Neuenbürg nahe Pforzheim zur Welt kam, auf Hochtouren. Da startete "Die große Schlager Hitparade", erstmals moderiert von Maximilian. Er führt durch die Abende, präsentiert eigene Songs und begrüßt Kolleg:innen wie Anna-Carina Woitschack, Uwe Busse und Alexander Martin. Die Tour läuft noch bis Mai. Die Eventreihe bekam ein Make-over verpasst: "Wir kreieren eine komplett neue Show - mit vielen Überraschungen. Es wird eine richtig große Schlagerparty", kündigte Maximilian Arland im Interview an. Volkstümlicher Schlager ist seine Welt. Schon als 13-Jähriger trat Maxi 1993 erstmals mit seinem Vater Rolf und seinem Bruder Hansi bei der "Volkstümlichen Hitparade" auf - und gewann. Genauso lief es beim internationalen Grand Prix der Volksmusik: Das Familientrio nahm 1994 erstmals teil und holte mit "Echo der Berge" prompt den ersten Platz.

Karriere als Moderator Danach ging seine Karriere steil nach oben: Radiomoderator mit eigenen Sendungen, fünf Finalteilnahmen als Solist beim Volksmusik-Grand Prix. Anfang der 2000er-Jahre startete Maximilian dann auch als Fernsehmoderator durch. Er präsentierte sieben Jahre lang den "Musikantendampfer" in der ARD, moderierte die ARD-Silvestershow vom Brandenburger Tor ebenso wie die Samstagsabend-Show "Melodien der Herzen" und die Kuppelshow "Schwer Verliebt" auf SAT.1. Parallel veröffentlichte er im Zweijahres-Rhythmus neue Alben. Maximilian Arland war ein Großer des Schlagergeschäfts und wurde oft in einem Atemzug mit Schlager-Star Florian Silbereisen genannt. Nicht ohne Grund: Beide sind gleich alt, kennen sich seit Jugendtagen und standen über Jahre gemeinsam auf Bühnen im ganzen Land. Doch dann kam es zum Bruch.

Die Freundschaft mit Florian Silbereisen zerbrach Die gemeinsamen Shows wurden seltener. Die letzte liegt über fünf Jahre zurück. Das monierte Arland auch in Interviews. Er sei nicht neidisch auf seinen ehemaligen guten Spezi Florian, aber er wundere sich. "Ich bin seit 30 Jahren auf der Bühne, und wenn man neue Lieder hat, dann bietet man sich natürlich allen möglichen Sendungen an und fragt sich dann schon, warum man da nicht eingeladen wird", meinte Arland in einem Interview mit "Von Frau zu Frau" vor zwei Jahren. Er gab aber nie Silbereisen die Schuld, sah eher "strategische Management-Entscheidungen" als Grund. "Ich denke, es liegt nicht an Florian persönlich", nahm Arland seinen Kumpel in einem Interview mit "Closer" im vergangenen Jahr in Schutz. Schon früher bezeichnete Arland das Schlagerbusiness als "Haifischbecken". Gegenüber "Von Frau zu Frau" legte er nach: "Man braucht in diesem Geschäft ein dickes Fell und Ellenbogen. Wenn man das nicht hat, dann ist man da fehl am Platz. Ich bin zwar keiner, der mit Ellenbogen kämpft, aber ich habe ein dickes Fell. Ich nehme auch nicht mehr alles persönlich, auch wenn es am Ende natürlich persönlich gemeint ist."

Multitalent Maxi Arland Doch der Wahl-Berliner ist nicht nur Sänger und Moderator. Sondern auch als Coach für Medienauftritte, Phonetik und Rhetorik im Einsatz. Außerdem moderiert er Galas, spricht Werbespots, vertont TV- und Radiodokumentationen sowie Imagefilme. Zudem ist er Synchron- und Hörbuch-Sprecher und engagiert sich auch noch sozial: Er ist Botschafter für den Verein "Wege aus der Einsamkeit".

"Das große Promibacken" 2026: Wie gut macht sich Maximilian Arland am Backofen? In den letzten Monaten wurde es stiller um Maximilian "Maxi" Arland. Es war eine bewusste Auszeit, die sich der 44-jährige Schlagerstar und Moderator genommen hatte. Jetzt aber "kribbelt es mir richtig in den Fingern", sagte er in einem Interview mit "Schlagerpuls.com" und bekräftigte: Er freue sich, mit "großem Elan und vielen neuen Ideen" zurückzukehren. Zu seinem Comeback gehört auch die Teilnahme an der zehnten Staffel von "Das große Promibacken", die am 11. Februar in SAT.1 und auf Joyn beginnt. Dort versucht sich Tausendsassa Arland an der Kreation meisterhafter Backwerke. Im Wettbewerb um den goldenen Cupcake muss er sich gegen die Kandidat:innen Alexander Mazza, Anna-Carina Woitschack, Anne-Sophie Briest, Moderationskollegin Arabella Kiesbauer, TV-"Sexpertin" Paula Lambert,, Rebecca Immanuel, René Casselly, Thomas Helmer und Thomas Hermanns behaupten. Ob dem Schlagerstar Maximilian Arland auch am Backofen überzeugende Kreationen gelingen, zeigt sich ab dem 11. Februar immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie auf Joyn.