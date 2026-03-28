"Richtig sick": Diese Aktion von Bill Kaulitz schockiert Tom

"Das ist ja noch kränker" Geheimes Fake-Profil: Diese Aktion von Bruder Bill findet Tom Kaulitz "richtig sick" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Bill und Tom Kaulitz (v.l.) zeigen sich gemeinsam bei einem Event. Auch abseits der Bühne geben die Zwillinge private Einblicke in ihr Leben. Bild: picture alliance/dpa

Bill Kaulitz sorgt mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen. Der Tokio-Hotel-Star verrät im Podcast, dass er heimlich mit einem Fake-Profil unterwegs ist – und bringt damit seinen Bruder Tom völlig aus der Fassung.

Der Sänger Bill Kaulitz sorgt mit einem unerwarteten Geständnis für Gesprächsstoff: In der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verrät der Frontmann von Tokio Hotel, dass er anonym im Netz unterwegs ist. Besonders pikant: Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz, der Social Media bewusst meidet, zeigt sich davon alles andere als begeistert. Im gemeinsamen Podcast werden die gegensätzlichen Online-Gewohnheiten der Brüder deutlich und liefern einige überraschende Einblicke.

Über Penis-Blumen und Perücken: Die "Tokio Hotel"-Zwillinge am Roten Teppich Videoclip Auf Joyn ansehen Backstage: Bill und Tom Kaulitz Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:30 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Tom liest Kommentare - Bill kommentiert heimlich Auslöser des Gesprächs ist Toms neu entdeckte Begeisterung für die Podcast-Kommentare. Der Musiker verfolgt inzwischen aktiv die Rückmeldungen zu "Kaulitz Hills" und beteiligt sich sogar gelegentlich selbst daran. "Gerade über den Fußball-Zuspruch freue ich mich natürlich", erzählt Tom und ergänzt, dass er als Bayern-Fan auch hin und wieder kritische Kommentare löscht. Klassische Plattformen meidet er weiterhin konsequent:

Das ist jetzt mein Ding. Ich bin halt nicht auf Social Media. Das ist mein Social Media. Tom Kaulitz

Erlebe Bill Kaulitz ganz privat Videoclip Auf Joyn ansehen Beauty-Tipps, Dating-Gerüchte und Co.: Bill Kaulitz im Interview Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ganz anders sein Bruder Bill: Er gibt lachend zu, ein Fake-Profil zu nutzen. Dabei gehe es ihm zwar nicht darum, Streit zu provozieren, doch gesteht er: "Ich habe da mal beim Ex oder so dann mal einen Kommentar hinterlassen". Tom reagiert prompt und deutlich:

Das ist ja noch kränker. Das ist ja richtig sick. Tom Kaulitz