Drama Gil Ofarim "inszeniert sich wie ein Opfer": Leipziger Hotelmitarbeiter äußert sich erstmals öffentlich Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Gil Ofarims Auftritt im Dschungelcamp sorgte zuletzt erneut für öffentliche Debatten. Bild: picture alliance / BoKo pictures

Nach Gil Ofarims Sieg im Dschungelcamp äußert sich erstmals der Hotelmitarbeiter, gegen den sich einst schwere Vorwürfe richteten. Seine Aussagen zeichnen ein anderes Bild der Ereignisse.

In der Show hat Musiker Gil Ofarim erneut Andeutungen zu den Antisemitismus-Vorwürfen aus dem Jahr 2021 gemacht. Nun meldet sich erstmals der Hotelmitarbeiter öffentlich zu Wort, der damals im Mittelpunkt der Anschuldigungen stand. In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" sprach er auch über Ofarims Auftritt in der Sendung "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!", die der Musiker am Sonntag (8. Februar) gewann.

Gil Ofarim bei "Das große Promibacken": Back-Panne ab Minute 16 Ganze Folge Das große Promibacken Herzhafte Leckereien und eine besondere Herausforderung für Gil Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.02.2019 • 131 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

"Er inszeniert sich wie ein Opfer" Der Hotelmitarbeiter kritisiert Ofarims Darstellung deutlich: "Er inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich", sagte der Mann, dessen Name in dem Gespräch nicht vollständig genannt wurde.

Vorwürfe aus dem Jahr 2021 Ofarim hatte 2021 für großes Aufsehen gesorgt, als er sich auf Instagram als Opfer antisemitischer Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellte sich heraus, dass die Vorwürfe nicht haltbar waren. In einem Verleumdungsprozess nahm Ofarim seine Darstellung zurück, das Verfahren wurde eingestellt. Der betroffene Hotelmitarbeiter hatte sich laut der "Zeit" bislang nie öffentlich dazu geäußert.

Gil Ofarim: Ein Rückblick in Bildern Rückkehr auf die Bühne nach Skandal So kannte man den Musiker Gil Ofarim bis vor seinem Skandal: in Lederklamotten auf der Bühne. Langsam wagt er die Rückkehr in die Öffentlichkeit, wie hier im April 2025 mit seinem Programm "Korrektur der Zeit“ in Bochum. Bild: Bernd Thissen/dpa

Cool und lässig mit Sonnenbrille: Gil Ofarim im Jahr 2021 Hier war seine Welt noch in Ordnung: Gil Ofarim mit breitem Lachen bei einer Filmpremiere. Bild: BREUEL-BILD

Der berühmte Vater Abi Ofarim prägte Gil Im Jahr 2002: Gil Ofarim mit etwas kürzeren Haaren mit seinem berühmten Vater und Mentor Abi Ofarim, der inzwischen verstorben ist. Bild: Sven Simon

Bravo Love-Story: Gil wird schlagartig bekannt In einer Foto-Love-Story der Jugendzeitschrift "Bravo" wird Gil Ofarim in den 90er-Jahren über Nacht bekannt. Bild: POP-EYE 1 / 4



Zweifel an Videoaufnahmen Im Dschungelcamp hatte Ofarim angedeutet, mit den Videoaufnahmen aus dem Hotel, die zur Entlastung des Mitarbeiters beigetragen hatten, könne etwas nicht gestimmt haben. Dazu sagte der Hotelangestellte der "Zeit": Es macht mich fassungslos."

Weder das Gericht noch der Videogutachter haben die Glaubwürdigkeit der Aufnahmen in Zweifel gezogen - ebenso wenig wie die Aussagen der Zeugen. Hotelmitarbeiter

Morddrohung nach öffentlicher Debatte Der Mitarbeiter berichtete weiter, er habe nach den Vorwürfen Anzeige wegen Verleumdung erstattet. Die Folgen seien massiv gewesen: "Meine Social-Media-Konten liefen über, ich wurde bombardiert in einem Ausmaß, das man sich nicht vorstellen kann. Über meine dienstliche E-Mail-Adresse ging eine Morddrohung ein", sagte er. Auch sein damaliger Arbeitgeber habe reagiert: "Mein damaliger Chef rief am Abend an, um mir anzubieten, mich für einige Tage an einen sicheren Ort zu bringen. 15 Minuten später holte mich eine Limousine ab. Es war wie in einem Film."

Trotz Kritik triumphiert Ofarim im Dschungel Obwohl die Kontroversen um seine Person nicht abebbten, hat der Musiker das Dschungelcamp gewonnen. Der 43-Jährige erhielt die meisten Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit sicherte sich Ofarim die Dschungelkrone der Show sowie ein Preisgeld von 100.000 Euro.