Sportmarathon im Pyjama Nicht im Stadion: So gemütlich verfolgten Heidi Klum und Tom Kaulitz den Super Bowl Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Tom Kaulitz und Heidi Klum genießen Bundesliga und Super Bowl ganz entspannt vom Bett aus. Bild: picture alliance / Sipa USA

Bundesliga am Vormittag, Super Bowl am Abend - bei Heidi Klum und Tom Kaulitz lief der Sonntag ganz entspannt. Statt Stadion gab es Bett, Snacks und beste Unterhaltung.

Ein Sonntag zum Zurücklehnen: Bei Heidi Klum (52) und Ehemann Tom Kaulitz (36) drehte sich alles um Sport, allerdings ganz entspannt vom Bett aus. Erst lief bei dem Paar die Bundesliga, später folgte das nächste Highlight mit dem Super Bowl. Statt Stadion-Atmosphäre gab es Kuschelmodus. In ihrer Instagram-Story (Account: @heidiklum) teilte das Model mehrere Eindrücke und verriet, dass sie die sportlichen Großereignisse gemütlich aus dem Schlafzimmer verfolgten.

Entspannter Sonntag bei Heidi und Tom: Sport, Snacks und Kuschelmodus "Frühstück im Bett", schrieb Heidi Klum zu einem Foto, das ein Tablett auf der Bettdecke zeigt. Im Hintergrund lief auf dem großen Fernseher die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim. Für Tom Kaulitz, bekennenden Fußball-Fan und Bayern-Anhänger, gab es allen Grund zur Freude: "Seine" Mannschaft gewann deutlich mit 5:1. Kulinarisch setzten die Eheleute dabei auf leichte Kost. Auf dem Tablett standen zwei Teller mit Sellerie, Paprika, Tomaten und Zwiebeln sowie zwei gekochte Eier, dazu ein Dip - die perfekte Begleitung für das Spiel.

Erst Bundesliga, dann Super Bowl Nach einer kleinen Gassirunde mit den Hunden ging es sportlich weiter: Am Abend stand das NFL-Finale zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots auf dem Programm. In den USA, der Wahlheimat von Klum und Kaulitz, lockte das Event wieder mehr als 100 Millionen Menschen vor die Bildschirme. Vom Bett aus filmte Heidi Klum, wie Charlie Puth (34) im Stadion in Santa Clara die Nationalhymne sang. Später folgte auch ein Ausschnitt aus der Halbzeitshow von Bad Bunny (31). Auf den Auftritt hatte sich das Model bereits beim Spaziergang mit den Hunden eingestimmt, begleitet von dessen Song "NUEVAYoL". Für den mit Spannung erwarteten Gig, bei dem überraschend auch Stars wie Lady Gaga (39) und Ricky Martin (54) mit auf der Bühne standen, gönnten sich die "GNTM"-Moderatorin und der Tokio-Hotel-Musiker dann doch noch einen Klassiker: Zur zweiten Halbzeit gab es Chips im Bett. In einem Clip ist sogar deutlich zu hören, wie sehr Heidi Klum die Leckerei genießt.