Frohe Nachricht zu Ostern "Harry Potter"-Star Bonnie Wright im Baby-Glück: Kind Nummer 2 ist unterwegs Veröffentlicht: Vor 1 Minute von C3 Newsroom Schauspielerin Bonnie Wright, bekannt aus "Harry Potter" wird zum zweiten Mal Mutter. Bild: Zoonar / Markus Wissmann

Überraschung zu Ostern: "Harry Potter"-Star Bonnie Wright verkündet offiziell ihre zweite Schwangerschaft – zu einem sehr passenden Zeitpunkt und einem süßen Foto.

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In den "Harry Potter"-Verfilmungen verkörpert sie Ginny Weasley, die Freundin und spätere Ehefrau des Titelhelden, gespielt von Daniel Radcliffe. Im Privatleben ist die Schauspielerin mit dem Fotografen und Kameramann Andrew Lococo liiert. Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden 2020. Zwei Jahre später folgte das "Ja"-Wort.

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Feierlicher Zeitpunkt Bekannt gab die Schauspielerin die freudige Nachricht auf ihrem Instagram-Account zu einem sehr passenden Zeitpunkt: am Ostersonntag. Auf dem Foto kuschelt sie auf dem Sofa mit ihrem Erstgeborenen. Deutlich zu sehen: ihr Babybauch. Geschlecht und Name des zweiten Kindes gab die Schauspielerin noch nicht preis. Ihr erstes Kind trägt den klangvollen Namen Elio Ocean Wright Lococo und wurde im September 2023 geboren.

Zwei Babys, zwei Sätze Der Text ihrer Ankündigung war klar und kurz: "Zwei Babys auf meinem Schoß. Unser zweites kleines Erdenkind kommt diesen Herbst zu uns." Innerhalb kürzester Zeit reagierten Fans und Kolleg:innen mit begeisterten Glückwünschen. Unter ihnen unter anderem Schauspielerin Evanna Lynch, die in der Rolle von Luna Lovegood bei den "Harry Potter"-Verfilmungen an ihrer Seite stand.

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