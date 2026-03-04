Suchtanfällige Persönlichkeit Vom Kettenraucher zum bewussten Leben: Das bewegte Daniel Radcliffe zu seinem gesünderen Lifestyle Aktualisiert: Vor 1 Stunde "Harry-Potter"-Star Daniel Radcliffe. Bild: picture alliance / Charles Sykes/Invision/AP

Ähnlich wie einst das Rauchen seinen Alkoholkonsum ablöste, stehen nun anstelle von Zigaretten Gewichte und Cardio auf der Agenda des Schauspielers Daniel Radcliffe. Der "Harry-Potter"-Star hat in einem Interview verraten, wie sich sein Lebensstil gewandelt hat und was ihn vom Kettenraucher zum Fitness-Fanatiker werden ließ.

Der Kampf gegen seine suchtanfällige Persönlichkeit Der ehemalige "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe (36) hat seinen Lebensstil grundlegend geändert. In einem Interview mit dem "WSJ. Magazine" sprach der Schauspieler über seinen Wandel vom ungesunden Alltag hin zu einer intensiven Fitness-Routine. Früher habe er sich ausschließlich von Kaffee und Zigaretten ernährt, erklärt Radcliffe. Heute sei der Sport sein primäres Ventil. Radcliffe gab offen zu, dass er eine Persönlichkeit mit Hang zu Süchten besitze. Nachdem er bereits im Jahr 2012 seine Alkoholabstinenz öffentlich gemacht hatte, gab er später auch das Rauchen auf. Er bezeichnet sich selbst als "Klischee eines ehemaligen Alkoholikers", der seine Abhängigkeit nun auf das Fitnessstudio übertragen habe. Sein Training umfasst heute Gewichte, Zirkeltraining und Cardio-Einheiten.