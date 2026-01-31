"Eine der größten Komikerinnen" Catherine O'Hara ist tot: Hollywood nimmt Abschied von der beliebten Schauspielerin Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von spot on news :newstime Schauspielerin Catherine O’Hara gestorben Videoclip • 01:04 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die zweifache Emmy-Gewinnerin Catherine O'Hara ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Schauspielerin wurde durch Filme wie "Kevin - Allein zu Haus" und "Beetlejuice" weltberühmt. Zahlreiche Weggefährten nehmen bewegend Abschied.

Die Nachricht von Catherine O'Haras Tod im Alter von 71 Jahren hat eine Welle der Trauer in der Filmbranche und darüber hinaus ausgelöst. Chris Columbus (67), der Regisseur von "Kevin - Allein zu Haus", würdigte O'Hara gegenüber "The Hollywood Reporter" mit bewegenden Worten: "Heute haben wir Catherine O'Hara verloren. Ich bin fassungslos und untröstlich, wie der Rest der Welt. Ich war ein großer Fan von Catherines brillanter komödiantischer Arbeit bei SCTV und war begeistert, als sie zusagte, Kevins Mutter in 'Kevin - Allein zu Haus' zu spielen". Was die meisten Menschen ihm zufolge nicht realisierten: Catherine habe die Last von 50 Prozent des Films getragen. Denn ohne ihre außergewöhnliche Darstellung würde der Film schlicht nicht funktionieren.

Emotionale Worte von Michael Keaton Besonders berührend fiel der Abschied von Michael Keaton aus, mit dem O'Hara in beiden "Beetlejuice"-Filmen vor der Kamera stand. Auf Instagram schrieb er: "Unsere Geschichte reicht bis vor den ersten 'Beetlejuice' zurück. Sie war meine imaginäre Ehefrau, meine imaginäre Erzfeindin und meine wahre Freundin. Das tut weh. Mann, werde ich sie vermissen. Ich denke auch an Beau", spendet der Schauspieler zudem O'Haras Ehemann Bo Welch Trost.

"Beetlejuice"-Macher Tim Burton veröffentlichte ein Bild vom Cast der Fortsetzung des Kultfilms, auf dem O'Hara gemeinsam mit ihm, Keaton, Jenna Ortega und Winona Ryder zu sehen ist. Er ergänzte das Foto mit rührenden Abschiedsworten: "Catherine, ich liebe dich. Dieses Bild zeigt, wie viel Licht du uns allen geschenkt hast."

Du warst ein besonderer Teil meines Lebens und wirst es auch nach meinem Tod sein. Tim Burton

Auch ihre Co-Stars aus der Apple-TV-Serie "The Studio" meldeten sich zu Wort. Seth Rogen etwa verriet auf Instagram, er habe O'Hara bei ihrer ersten Begegnung gesagt, sie sei die lustigste Person, die er je auf der Leinwand gesehen habe. "'Kevin - Allein zu Haus' war der Film, der in mir den Wunsch geweckt hat, Filme zu machen. Mit ihr zusammenzuarbeiten war eine wahre Ehre. Sie war urkomisch, liebenswürdig, intuitiv, großzügig ... sie hat mich dazu inspiriert, unsere Serie so gut zu machen, dass sie ihrer Mitwirkung würdig war. Das ist einfach nur verheerend. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in einer Welt mit ihr leben durften."

Pedro Pascal nimmt Abschied Sein "The Studio"-Kollege Ike Barinholtz teilte ebenfalls seine Trauer: Er hätte niemals gedacht, mit Catherine O'Hara arbeiten zu dürfen, geschweige denn mit ihr befreundet zu sein. Er sei zutiefst traurig und unendlich dankbar für die gemeinsame Zeit. Comedian Mike Myers, ebenfalls ein Urgestein der kanadischen Comedyszene, nannte O'Haras Tod gegenüber "The Hollywood Reporter" einen sehr traurigen Tag für die Comedy und für Kanada. "Sie war eine der größten Komikerinnen aller Zeiten, eine Inspiration für Millionen und vor allem eine sehr elegante Dame. Mein tiefstes Mitgefühl gilt ihrer Familie."

Sie war eine der größten Komikerinnen aller Zeiten. Mike Myers

Pedro Pascal, der mit O'Hara zuletzt in "The Last of Us" zusammenarbeitete, postete ein gemeinsames Foto vom Set und schrieb: Es sei ein Geschenk gewesen, in ihrer Nähe zu sein - dafür sei er "ewig dankbar. Es gibt weniger Licht in meiner Welt, dieser glücklichen Welt, die dich hatte und dich für immer bewahren wird. Für immer", schrieb er, gefolgt von einem Herz.

Als einer der ersten Weggefährten von O'Hara hatte Kevin-Darsteller Macaulay Culkin reagiert. Der einstige Kinderstar postete eine gemeinsame Szene aus dem über 35 Jahre alten Weihnachtsklassiker und stellte ihr eine Aufnahme entgegen, die 2023 entstanden war - damals hatte Culkin im Beisein von O'Hara seinen Stern auf dem Walk of Fame enthüllt. Dazu schrieb er: "Ich dachte, wir hätten mehr Zeit, Mama. Ich wollte mehr. Ich wollte neben dir sitzen. Ich habe dich gehört. Aber ich hatte noch so viel zu sagen. Ich liebe dich. Wir sehen uns später."

Unter den weiteren trauernden Stars finden sich unter anderem Regisseur Ron Howard, Musiker Michael Bublé, Schauspielerin und Sängerin Rita Wilson sowie Schauspieler Justin Theroux.