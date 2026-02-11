Teenie-Idol der 90er-Jahre James Van Der Beek ist tot: "Dawson’s Creek"-Star stirbt mit 48 an Krebs Aktualisiert: Vor 23 Minuten von Buzzwoo Der US-Schauspieler machte Ende der 90er-Jahre als Hauptdarsteller der Kultserie "Dawson’s Creek" Karriere. Bild: picture alliance / Captital Pictures

Als Dawson Leery prägte er eine ganze Seriengeneration. Nun ist James Van Der Beek im Alter von 48 Jahren gestorben. 2024 hatte er seine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Trigger-Warnung! Dieser Artikel enthält das Thema Tod, das bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist.

Mit seiner Rolle als filmbegeisterter Teenager "Dawson Leery" in der Kultserie "Dawson's Creek" wurde James Van Der Beek Ende der 90er-Jahre weltweit bekannt. Nun ist der Schauspieler im Alter von 48 Jahren gestorben. Wie seine Familie am Mittwoch (11. Februar) auf Instagram mitteilte, sei er am Morgen "friedlich" eingeschlafen. Seine Sprecherin bestätigte den Tod auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. In dem Statement heißt es weiter, er habe seinen letzten Tagen "mit Mut, Glauben und Anmut" entgegengesehen. Bereits im November 2024 hatte Van Der Beek seine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. "Es ist Krebs", schrieb er damals. Jedes Jahr erhielten weltweit viele Menschen diese Diagnose – "Und ich bin einer von ihnen." Die Krankheit war bereits im Jahr zuvor festgestellt worden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Wunder geschehen" – Offener Umgang mit seiner Krankheit In den Monaten nach seiner Diagnose sprach der sechsfache Vater immer wieder offen über seinen Gesundheitszustand. Auf Instagram teilte er mit seinen 1,8 Millionen Followern persönliche Einblicke und wollte andere dazu ermutigen, Vorsorge ernst zu nehmen und sich frühzeitig untersuchen zu lassen. In einer emotionalen Videobotschaft erklärte er im November 2024, eine solche Diagnose sei "beängstigend und überwältigend". Dennoch glaube er an Heilung – "Wunder geschehen". An seinem 48. Geburtstag im März 2025 blickte er auf "das schwierigste Jahr" seines Lebens zurück. "Ich musste der eigenen Sterblichkeit ins Auge sehen", sagte er. Während der Therapie habe er seine Rolle als Vater, Ehemann und Versorger zeitweise nicht erfüllen können. Zugleich habe ihn die Krankheit gelehrt, Hilfe anzunehmen und zu erkennen, dass er es wert sei, geliebt zu werden.

Vom Teenie-Idol zum vielseitigen TV- und Filmstar Den Durchbruch erlebte Van Der Beek mit "Dawson's Cree"k, der Erfolgsserie über das Erwachsenwerden in der fiktiven Küstenstadt Capeside. An seiner Seite spielten unter anderem Katie Holmes, Michelle Williams und Joshua Jackson. Die Serie lief von 1998 bis 2003 über sechs Staffeln und machte ihn über Nacht zum Teenie-Star. Schon als Schüler stand er auf Theaterbühnen und träumte davon, am Broadway als Sänger Karriere zu machen. Erste Filmrollen hatte er Mitte der 90er-Jahre, etwa in "Angus – voll cool" sowie in der Drama-Romanze "I Love You, I Love You Not" an der Seite von Claire Danes und Jude Law. Nach seinem Serienerfolg folgten zahlreiche TV-Auftritte, unter anderem in "How I Met Your Mother", "Don't Trust the B---- in Apartment 23" und "Friends with Better Lives". Auch im Kino blieb er präsent. Für seine Rolle im Football-Drama "Varsity Blues" erhielt er 1999 bei den "MTV Movie Award"s die Auszeichnung als bester Nachwuchsdarsteller. Weitere Filme waren unter anderem "Texas Rangers", "Die Regeln des Spiels", "Labor Day", "Downsizing" sowie 2020 die Horrorkomödie "Bad Hair". Privat fand er sein Glück nach der Scheidung von Schauspielerin Heather McComb an der Seite der Produzentin Kimberly Brook, die er 2010 heiratete. Gemeinsam bekam das Paar sechs Kinder.