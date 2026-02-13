Idol der 90er-Jahre James Van Der Beek ist tot: "Dawson's Creek"-Star stirbt mit 48 Jahren an Darmkrebs Aktualisiert: Vor 12 Minuten von Buzzwoo :newstime Trauer um James Van Der Beek Videoclip • 55 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Als Dawson Leery prägte er eine Generation: James Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Der Schauspieler hatte 2024 öffentlich gemacht, dass er an Darmkrebs erkrankt war. Mit ihm verliert das Fernsehen einen Star, der Seriengeschichte schrieb.

Todesursache: Daran starb James Van der Beek Mit seiner Rolle als filmbegeisterter Teenager Dawson Leery in der Kultserie "Dawson's Creek" wurde James Van Der Beek Ende der 90er-Jahre weltweit bekannt. Nun ist der Schauspieler mit 48 Jahren gestorben. Wie seine Familie am Mittwoch (11. Februar) auf Instagram über den Account @vanderjames mitteilte, sei er am Morgen "friedlich" eingeschlafen. Seine Sprecherin bestätigte den Tod auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. In dem Statement heißt es weiter, er habe seinen letzten Tagen "mit Mut, Glauben und Anmut" entgegengesehen. Bereits im November 2024 hatte Van Der Beek seine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. "Es ist Krebs", schrieb er damals. Jedes Jahr erhielten weltweit viele Menschen diese Diagnose - "und ich bin einer von ihnen." Die Krankheit war bereits im Jahr zuvor festgestellt worden.

Offener Umgang mit seiner Darmkrebs-Erkrankung In den Monaten nach seiner Diagnose sprach er immer wieder offen über seinen Gesundheitszustand. Auf Instagram teilte er mit seinen 1,8 Millionen Follower:innen persönliche Einblicke und wollte andere dazu ermutigen, die Vorsorge ernst zu nehmen und sich frühzeitig untersuchen zu lassen. In einer emotionalen Videobotschaft erklärte er im November 2024, eine solche Diagnose sei "beängstigend und überwältigend". Dennoch glaube er an Heilung - "Wunder geschehen". An seinem 48. Geburtstag im März 2025 blickte er auf "das schwierigste Jahr" seines Lebens zurück. "Ich musste der eigenen Sterblichkeit ins Auge sehen", sagte er. Während der Therapie habe er seine Rolle als Vater, Ehemann und Versorger zeitweise nicht erfüllen können. Zugleich habe ihn die Krankheit gelehrt, Hilfe anzunehmen und zu erkennen, dass er es wert sei, geliebt zu werden.

Nach "Dawson's Creek" folgte "How I Met Your Mother" Mit "Dawson’s Creek" katapultierte sich Van Der Beek ins Rampenlicht: Das Coming-of-Age-Drama um die Clique aus der fiktiven Küstenstadt Capeside traf den Nerv der Zeit. An seiner Seite glänzten Katie Holmes, Michelle Williams und Joshua Jackson. Von 1998 bis 2003 verfolgten Millionen Fans sechs Staffeln lang, wie aus dem jungen Schauspieler ein Star wurde. Schon als Schüler stand er auf Theaterbühnen und träumte davon, am Broadway als Sänger Karriere zu machen. Erste Filmrollen hatte er Mitte der 90er-Jahre, etwa in "Angus - voll cool" sowie in der Drama-Romanze "I Love You, I Love You Not" an der Seite von Claire Danes und Jude Law. Nach seinem Serienerfolg folgten zahlreiche TV-Auftritte, unter anderem in "How I Met Your Mother", "Don't Trust the B---- in Apartment 23" und "Friends with Better Lives". Auch im Kino blieb er präsent. Für seine Rolle im Football-Drama "Varsity Blues" erhielt er 1999 bei den "MTV Movie Awards" die Auszeichnung als bester Nachwuchsdarsteller. Weitere Filme waren unter anderem "Texas Rangers", "Die Regeln des Spiels", "Labor Day", "Downsizing" sowie 2020 die Horrorkomödie "Bad Hair".