Familienglück Jan Josef Liefers: Tochter Lola trifft überraschende Entscheidung Veröffentlicht: Vor 17 Minuten von C3 Newsroom Brigitte Liefers-Wähner, Lilly Anna Sophia Liefers, Jan Josef Liefers, Anna Loos und Lola Liefers bei der Premiere zu "Alter Weisser Mann" im Zoo Palast am 24.10.2024 in Berlin. Bild: picture alliance / Eventpress

Schon früh sammelte Jan Josef Liefers' und Anna Loos' Tochter Lola erste Erfahrungen vor der Kamera und wuchs in einer echten Schauspiel-Familie auf. Umso überraschender ist die Richtung, für die sie sich heute entscheidet. Ihre Eltern begleiten diesen Weg mit viel Vertrauen – und einer großen Portion Stolz.

Filmsets, Kameras und Premieren gehören für die Tochter der beiden Schauspielstars seit ihrer Kindheit zum Alltag. Kein Wunder also, dass viele davon ausgingen, Lola und Lilly würden später ebenfalls eine Schauspielkarriere einschlagen. Doch genau diesen Erwartungen stellt sich die 18-Jährige entgegen – und überrascht damit sogar ihre berühmten Eltern.

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Schon früh vor der Kamera Lola kennt die Filmwelt bestens. Bereits als Kind war sie in mehreren Produktionen zu sehen. Sie spielte unter anderem im preisgekrönten Kinofilm "Herbert", stand gemeinsam mit ihrer Mutter Anna Loos für "Helen Dorn" vor der Kamera und war zuletzt 2021 im ARD-Drama "Gefangen" zu sehen. Für Jan Josef Liefers und Anna Loos schien deshalb lange klar zu sein, wohin die Reise ihrer Töchter einmal führen würde. Beim "WoMen on Top"-Award verriet der "Tatort"-Schauspieler gegenüber der "Bunte":

Die beiden haben sehr starke künstlerische Ambitionen gehabt. Jan Josef Liefers

Umso größer sei die Überraschung gewesen, als sich beide Töchter schließlich für ganz andere Studiengänge entschieden.

Lola Liefers schlägt einen anderen Weg ein Während ihre ältere Schwester Lilly heute Angewandte KI und Machine Learning studiert, hat sich Lola für ein Jurastudium entschieden. Damit verabschiedet sich die 18-Jährige zumindest vorerst von einer klassischen Schauspiellaufbahn. Für ihre Eltern ist das jedoch kein Grund zur Enttäuschung – im Gegenteil. Jan Josef Liefers erzählt, dass ihn vor allem die Begeisterung seiner Töchter für ihre jeweiligen Ziele freue. Beide würden sogar manchmal davon sprechen, später einmal gemeinsam ein eigenes Business aufzubauen.

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Anna Loos: "Junge Menschen müssen ihren Weg einfach gehen" Für Anna Loos steht fest, dass junge Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen sollten. Deshalb unterstützt sie ihre Töchter auf ihrem individuellen Weg.

Junge Menschen müssen ihren Weg einfach gehen. Und ich glaube, wenn man sein Kind liebt, dann spürt man das auch als Elternteil und unterstützt. Anna Loos

Zusätzlich erklärt die 55-Jährige: "Unsere Kinder haben Glück, wir finanzieren ihnen das Studium." Diese Haltung teilen beide Eltern. Nicht der Beruf sei entscheidend, sondern dass ihre Töchter das tun, wofür sie wirklich brennen.

Dass Lola ihren eigenen Weg geht, erfüllt Jan Josef Liefers und Anna Loos sichtbar mit Stolz. Auch wenn viele wegen ihrer Herkunft eine Karriere vor der Kamera erwartet hätten, zählt für das Schauspieler-Ehepaar etwas anderes: dass ihre Töchter ihren Interessen folgen und ihre Zukunft selbst gestalten.