In Instagram-Story
Jimi Blue Ochsenknecht: Klares Statement zu den Liebesgerüchten um GNTM-Model Diana
Veröffentlicht:von Lena Maier
Ein Instagram-Bild brachte im Frühling die Gerüchteküche zum Kochen: Jimi Blue Ochsenknecht und das Model aus Hagen, eng umschlungen wie ein verliebtes Paar. Doch waren die beiden je liiert?
Ärger im emiratischen Paradies?
"Dankbar für dein gutes Herz und all die wunderbaren Leute, die ich glücklicherweise in meinem Leben habe. Nur gute Vibes."… mit diesen Worten machte Diana ihre schöne Zeit mit Jimi Blue zum großen Thema in den Medien. Leider scheint das Liebesintermezzo nur zwei Monate angehalten zu haben. Dabei haben der Schauspieler und das GNTM-Model einige Gemeinsamkeiten: Beide stehen in der Öffentlichkeit, gerieten bereits wegen Schulden in die Schlagzeilen und sind Eltern.
Jetzt scheint der älteste Ochsenknecht-Sohn doch den Schlussstrich ziehen zu wollen. War das mit Diana nichts als nur Spaß? Laut "Promiflash" scheint sie ja extra für ihn aus Zürich in seine Wahlheimat Dubai gezogen zu sein. Doch seine Botschaft in der Story ist ziemlich klar formuliert. Mit weißem Text auf schwarzem Hintergrund stellt er klar:
Solange ich nicht bestätige, dass ich in einer Beziehung bin, bin ich es auch nicht.
Diese ist mittlerweile nicht mehr zu finden. Was da wohl vorgefallen ist?
Diana auf Instagram
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Wer ist Diana Emmer? Von GNTM in die Schweiz
Wer das vermeintliche Pärchen-Posting Mitte April von Jimi Blue Ochsenknecht entdeckt hat, dürfte bei seiner aktuellen Flamme vielleicht zweimal hingeschaut haben. Denn einige kennen sie vielleicht noch aus dem Jahr 2012. Damals nahm die 17-jährige Schülerin an "Germany's Next Topmodel" teil und trug noch ihren Mädchennamen Diana Ovtschinnikow.
Diana war in Staffel 7 von GNTM dabei
Aber was war denn jetzt das Posting auf Instagram, das die Gerüchteküche angefeuert hat? Ein Bild von den beiden, in dem sie sich wie Verliebte in den Armen lagen. Die Bildunterschrift: "Eifersucht verwandelt Schutz in Zerstörung". Damit sorgten Jimi Blue und das Model aus Hagen für das Liebesgerücht im Frühling.
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