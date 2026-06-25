Ein Instagram-Bild brachte im Frühling die Gerüchteküche zum Kochen: Jimi Blue Ochsenknecht und das Model aus Hagen, eng umschlungen wie ein verliebtes Paar. Doch waren die beiden je liiert?

Ärger im emiratischen Paradies?

"Dankbar für dein gutes Herz und all die wunderbaren Leute, die ich glücklicherweise in meinem Leben habe. Nur gute Vibes."… mit diesen Worten machte Diana ihre schöne Zeit mit Jimi Blue zum großen Thema in den Medien. Leider scheint das Liebesintermezzo nur zwei Monate angehalten zu haben. Dabei haben der Schauspieler und das GNTM-Model einige Gemeinsamkeiten: Beide stehen in der Öffentlichkeit, gerieten bereits wegen Schulden in die Schlagzeilen und sind Eltern.

Jetzt scheint der älteste Ochsenknecht-Sohn doch den Schlussstrich ziehen zu wollen. War das mit Diana nichts als nur Spaß? Laut "Promiflash" scheint sie ja extra für ihn aus Zürich in seine Wahlheimat Dubai gezogen zu sein. Doch seine Botschaft in der Story ist ziemlich klar formuliert. Mit weißem Text auf schwarzem Hintergrund stellt er klar: