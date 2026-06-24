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Entzückende Accessoires

Johannes Oerding, Jan Josef Liefers und Horst Lichter: Diesen kuriosen Titel haben sie gemeinsam

Aktualisiert:

von Jan Islinger

Horst Lichter (v. l.), Jan Josef Liefers und Johannes Oerding sind allesamt passionierte Hutträger.

Bild: ZDF / Adobe Stock | Imago / Revierfoto | Imago / Panama Pictures

Wie lassen sich ein Trödel-Show-Moderator, ein "Tatort"-Schauspieler und ein "The Voice"-Coach unter einen Hut bringen? Richtig. Mit Hüten.

Hutbürger unter sich

Die Goldene Himbeere, der Darwin Award und der Worse Sex Writing Award: Wir alle kennen kuriose Titel, die jährlich verliehen werden und uns regelmäßig zum Schmunzeln bringen. Einer, der es durchaus ein bisschen seriöser meint, ist der Preis "Hutträger des Jahres". Er wird seit 2013 verliehen und ehrt passionierte Träger:innen von extravaganten Kopfbedeckungen. Die Liste prominenter Hutbürger:innen ist mittlerweile lang - und die kommen aus teilweise völlig unterschiedlichen Branchen.

Zuletzt durfte sich der Hamburger Musiker Jan Delay über den Titel freuen, der jährlich am Tag des Hutes am 25. November verliehen wird. Klar, der Absolute-Beginner- und Disko-Nr.-1-Frontmann ist quasi 24 Stunden am Tag mit Kopfbedeckung anzutreffen.

Jan Delay (v. l.), Thorsten Sträter und Nadine Angerer: Sie alle tragen Hut.

Bild: Imago / Eibner | Imago / Apress | Imago / Aflosport

Interessanter wird es da schon bei anderen Konsorten. Ein gutes Beispiel dafür ist Astrophysiker Harald Lesch, der in dieser Liste auf den ersten Blick genauso überraschen dürfe wie Ex-National-Elf-Keeperin Nadine Angerer. Doch wenn wir ehrlich sind, haben wir für jeden der nachfolgenden Promis auch ein Bild mit Hut im Kopf parat.

Eine Ausnahme bildet vielleicht noch Thorsten Sträter. Sein Antlitz mit schwarzer Beanie hat sich einfach so tief in unsere Hippocampi gebrannt, dass ein Bild mit klassischem Hut kaum vorstellbar ist. Doch auch er kann gut mit Hut!

Dann sind wir schon mal gespannt, wer sich kommenden November in die hochkarätige Liste einreihen wird. In unserer Redaktion laufen ja schon die Wetten. Heiße Kandidaten? Heiner Lauterbach oder Udo Lindenberg ...

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