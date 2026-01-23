Familie fernab des Rampenlichts Lars Eidinger: Seltene Einblicke in sein Leben abseits der Bühne Veröffentlicht: 05:50 Uhr von Malika Baratov Lars Eidinger (r.) und seine Frau Ulrike Eidinger (l.) treten nur hin und wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Bild: WENN.com

Lars Eidinger hält sein Privatleben strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Doch über seine Ehe und die dramatischen Wochen nach der Geburt seiner Tochter sprach der Schauspieler - einmal - ungewöhnlich offen und sehr emotional.

Seit den späten 1990er-Jahren ist Lars Eidinger eine feste Größe auf deutschen Theaterbühnen. Später folgten große Rollen im Fernsehen und Kino. Neben der Schauspielerei ist er als DJ und Fotograf aktiv. Sein Privatleben hingegen schützt Eidinger konsequent vor neugierigen Blicken. Auch seine Familie hält der Schauspieler weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist jedoch: Eidinger ist verheiratet und seine Ehefrau ist selbst eine bekannte Künstlerin.

Ehe mit Opernsängerin Ulrike Eidinger Lars Eidinger ist mit der Opernsängerin Ulrike Eidinger verheiratet. Über ihre lange Beziehung sprach er 2019 im Interview mit dem Magazin "Cosmopolitan" ungewöhnlich offen: "Ich habe meine Frau mit 23 kennengelernt, wir sind jetzt seit 24 Jahren zusammen. Und obwohl ich sehr vielen Frauen begegne, habe ich mich noch nie in eine andere als meine eigene verliebt." Das Paar lebt gemeinsam in Berlin und hat eine Tochter namens Edna. Details über ihr Alter hält die Familie bewusst privat.

Herzfehler bei der Geburt: Ein Schicksalsschlag für die Familie Einen seltenen und sehr persönlichen Einblick gab Eidinger im Jahr 2013. In einem Interview mit der "Berliner Zeitung" berichtete er, dass seine Tochter mit einem schweren angeborenen Herzfehler zur Welt kam. "Unsere Tochter hatte eine TGA, Transposition der großen Gefäße", erklärte er damals. Bei dieser Erkrankung sind Haupt- und Lungenschlagader vertauscht angelegt - ein Zustand, der unmittelbar nach der Geburt operativ behandelt werden muss, um lebensbedrohliche Komplikationen zu verhindern. Edna verbrachte zwei Monate auf der Intensivstation. Die Erinnerung daran bewegt den Schauspieler bis heute. "Ich muss immer weinen, wenn ich daran denke", sagte Eidinger. Rückblickend erklärte er: "Wenn unsere Tochter damals gestorben wäre, wäre auch mein Leben zu Ende gewesen."