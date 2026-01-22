Seit fast drei Jahrzehnten ein Paar Lovestory am Filmset: Hier verliebten sich Andrea Sawatzki und Christian Berkel Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Annalena Graudenz TV-Traumpaar: Andrea Sawatzki und Christian Berkel. Bild: IMAGO/STAR-MEDIA

Die beiden Schauspielgrößen Andrea Sawatzki und Christian Berkel gehen seit fast 30 Jahren gemeinsam durchs Leben. Man könnte meinen, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Aber Fehlanzeige! Warum sie ihn anfangs "fürchterlich" fand.

Man sagt ja, dass eine Liebe, die langsam, ohne großes Feuerwerk entsteht, lange hält. Andrea Sawatzki und Christian Berkel sind der beste Beweis für diese These. Wie so viele Schauspieler:innen lernten auch diese beiden sich 1998 bei Dreharbeiten kennen. Am Set von "Tod auf Amrum" funkte es, obwohl anfangs kein Knistern in der Luft lag.

Ein Dreh mit Auswirkungen Es begann erst auf den zweiten Blick. Denn während viele Paare eine sofortige Anziehung spüren, war das Gegenteil der Fall. Die beiden erinnern sich an ein eher holpriges Kennenlernen. Swatzki fand die erste Begegnung mit Berkel sogar "fürchterlich", weil er mit zwei riesigen Koffern anreiste, wie sie in der Sendung "Inas Nacht" verriet. Sie fand ihn unsympathisch und pedantisch. "Ich hatte nur einen kleinen Koffer. Da dachte ich: Was ist das denn für einer?" Später stellte sich dann heraus, dass die Koffer voller Bücher waren. Sawatzkis Interesse war geweckt. Berkel wirkte plötzlich gar nicht mehr oberflächlich und unsympathisch. "Jemand, der sich in jeder Pause zurückzog und las … das hat mich sehr gefangen genommen", erinnert sie sich. Daraufhin gab es einen ersten gemeinsamen Strandspaziergang und die beiden konnten sich intensiver unterhalten. Als Sawatzki dann bei einem Diskobesuch noch eine andere Seite des Schauspielers kennenlernte, wurde aus anfänglicher Abneigung echtes Interesse. Nach nur einer Woche wurde aus ihnen ein Paar.

Vom Set ins Leben: Gemeinsam durch dick und dünn Kurz nach diesem schicksalhaften Dreh wurde die Beziehung öffentlich und nur wenige Jahre später kamen die zwei Söhne Moritz und Bruno zur Welt. Die Familie lebt seitdem in Berlin. Sawatzki und Berkel stehen immer wieder auch gemeinsam vor der Kamera. Im Laufe der Jahre sind über zehn gemeinsame Projekte entstanden. Dazu zählen Highlights wie der Kinohit "Das Experiment" (2001) und gemeinsame Folgen des "Tatort", in dem Sawatzki lange als Ermittlerin zu sehen war, sowie ein Werbespot für VW im Jahr 2021. Aber auch "Sportabzeichen für Anfänger" (2020) oder der neueste gemeinsame Film "Ein Taxi für zwei" (2026).

