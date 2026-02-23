"Das ist so verrückt"
Lola Weippert muss ihre Weltreise abbrechen: Was steckt dahinter?
Aktualisiert:von Buzzwoo
Eigentlich wollte sie noch monatelang um die Welt reisen, doch nun kommt alles anders. Lola Weippert meldet sich mit einer unerwarteten Nachricht bei ihren Fans.
Lola Weippert ist aktuell auf Weltreise - doch wie es aussieht, nicht mehr lange. Die Moderatorin meldet sich nun mit ernsten Worten bei ihren Fans. In einem neuen Instagram-Video (Account: @lolaweippert) macht Lola deutlich: Ihre große Reise wird vorzeitig enden. "Das ist so verrückt. Wie sage ich das? ... Ich habe eine Neuigkeit bekommen, sage ich mal, die dafür sorgt, dass wir unsere Weltreise abbrechen werden", erklärt die 29-Jährige.
Lola Weippert als Kandidatin in "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?"
Nur noch anderthalb Wochen unterwegs
Statt weiterer Monate voller neuer Länder bleiben Lola und ihre Begleitung nun lediglich noch rund anderthalb Wochen. Danach geht es zurück nach Deutschland. Dort müsse sie sich "um ganz viele Sachen kümmern", erklärt sie. Dabei war ihre Reise eigentlich noch lange nicht zu Ende geplant. Aktuell ist Lola in Neuseeland unterwegs. Zuvor hatte sie bereits China bereist, Japan erkundet und Zeit in Australien verbracht.
Ein holpriger Start der Reise
Bereits der Beginn von Lolas Weltreise verlief nicht reibungslos. Das benötigte Visum ließ lange auf sich warten. Eigentlich wollte sie Europa eine Woche früher verlassen, doch die Wartezeit zog sich über mehrere Wochen. Kurzzeitig stand sogar eine Umplanung der Reise im Raum. Am Ende kam das Visum jedoch noch rechtzeitig.
"Endlich kann die richtige Weltreise beginnen! (...) Jetzt beginnt unser Kontinent-Hopping und ich kann's kaum erwarten", schrieb Lola damals erleichtert auf Instagram.
