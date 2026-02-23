"Das ist so verrückt" Lola Weippert muss ihre Weltreise abbrechen: Was steckt dahinter? Aktualisiert: 24.02.2026 • 00:48 Uhr von Buzzwoo Lola Weippert hat überraschende Neuigkeiten. Bild: picture alliance / ABBfoto

Eigentlich wollte sie noch monatelang um die Welt reisen, doch nun kommt alles anders. Lola Weippert meldet sich mit einer unerwarteten Nachricht bei ihren Fans.

Lola Weippert ist aktuell auf Weltreise - doch wie es aussieht, nicht mehr lange. Die Moderatorin meldet sich nun mit ernsten Worten bei ihren Fans. In einem neuen Instagram-Video (Account: @lolaweippert) macht Lola deutlich: Ihre große Reise wird vorzeitig enden. "Das ist so verrückt. Wie sage ich das? ... Ich habe eine Neuigkeit bekommen, sage ich mal, die dafür sorgt, dass wir unsere Weltreise abbrechen werden", erklärt die 29-Jährige.

Nur noch anderthalb Wochen unterwegs Statt weiterer Monate voller neuer Länder bleiben Lola und ihre Begleitung nun lediglich noch rund anderthalb Wochen. Danach geht es zurück nach Deutschland. Dort müsse sie sich "um ganz viele Sachen kümmern", erklärt sie. Dabei war ihre Reise eigentlich noch lange nicht zu Ende geplant. Aktuell ist Lola in Neuseeland unterwegs. Zuvor hatte sie bereits China bereist, Japan erkundet und Zeit in Australien verbracht.

