Turbulentes Liebesleben
Natalia Wörner: Ein Blick auf die Ex-Partner der Schauspielerin
Veröffentlicht:von Martin
Natalia Wörner ist schon seit Jahren als Schauspielerin sehr erfolgreich. Sie spielte in zahlreichen Filmen und Serien mit. Privat sorgte sie mit ihrem turbulenten Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen. Mit diesen Männern war die "Wenn Weihnachten wahr wird"-Darstellerin bereits liiert.
Hier siehst du Natalia Wörner im wohl wichtigsten Film ihrer Karriere
Natalia Wörner und Herbert Knaup
1993 lernte Natalia Wörner am Set von "Die Sieger" den Schauspieler Herbert Knaup kennen. Die beiden verliebten sich während der Dreharbeiten und machten kurz darauf ihre Liebe öffentlich. Doch das gemeinsame Glück war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nach acht gemeinsamen Jahren trennten sie sich 2001.
2016 sagte Knaup gegenüber der "Gala", er habe keinen Kontakt mehr zu seiner Ex. Damals räumte er jedoch ein: "Wenn wir uns sehen, unterhalten wir uns und freuen uns füreinander. Aber es ist kein ständiger Austausch." Scheint also, als haben Natalia und Herbert ihren Frieden mit der Trennung geschlossen.
Natalia Wörner und ihre Liebe zu Robert Seeliger
2004 drehte Natalia Wörner für den Film "Miss Texas". Am Set lernte sie den Schauspieler Robert Seeliger kennen. Sie wurden ein Paar und überstanden an Weihnachten 2004 zusammen die Tsunami-Katastrophe in Khao Lak. 2006 heirateten Natalia und Robert, am 7. April 2006 wurde ihr Glück durch die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Jacob Lee Seliger gekrönt. Doch die Ehe ging in die Brüche. 2008 folgte die Scheidung.
Im Oktober 2023 sorgte Robert für Schlagzeilen, weil er sich bei einem lebensgefährlichen Fahrradunfall das Genick gebrochen hatte. "Ich bin sieben Meter tief gestürzt und auf meinen Kopf gefallen, habe mir dabei drei Wirbel gebrochen", sagte er der "Bild". Er musste mehrmals operiert werden. Mittlerweile gehe es ihm aber wieder gut.
Mittlerweile getrennt: Beziehung zu Heiko Maas sorgte für Schlagzeilen
Im Frühling 2016 machte Natalia Wörner mit einer weiteren Liebe Schlagzeilen, als sie ihre Beziehung zu Heiko Maas öffentlich machte. Damals war er noch Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz. Erst wenige Wochen zuvor hatte Maas seine Trennung von seiner Ehefrau bekannt gegeben. In einem Statement ihres Anwalts gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur" hieß es, die beiden hätten sich "einvernehmlich und in Freundschaft" getrennt.
Mit ihrer Liebe sorgten die Schauspielerin und der Poltiker für viel Aufmerksamkeit - vor allem deshalb, weil die Trennung von Maas’ Ehefrau noch nicht lange zurücklag.
Ihre Beziehung hielten Natalia und der 58-Jährige jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. Im August 2023 folgte dann aber die traurige Nachricht: Sie haben sich getrennt! "Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Dabei wurde jedoch betont, dass sie trotz der Trennung weiterhin "freundschaftlich verbunden" bleiben und "sich gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft wünschen".
Neuer Freund an Natalia Wörners Seite?
Seit dem Liebes-Aus gilt Natalia Wörner als Single. Wenn es einen neuen Freund an ihrer Seite gibt, lässt sie ihre Fans aber sicherlich auch an ihrer Beziehung teilhaben.
