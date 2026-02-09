Zusammen in VIP-Loge
Machen sie ihre Liebe jetzt offiziell? Kim Kardashian und Lewis Hamilton turteln beim Super Bowl
Veröffentlicht:von spot on news
Schon seit Wochen tauchen immer wieder Liebes-Gerüchte zu Kim Kardashian und Lewis Hamilton auf. Nach ihrem heimlichen Paris-Trip wurden die beiden zusammen beim Superbowl gesichtet. Was läuft da wirklich zwischen den beiden?
Mehr als nur Freunde?
VIP-Loge, Millionen Zuschauer, beste Sendezeit - und mittendrin zwei Megastars, die offenbar genau wussten, was sie taten. Beim Super Bowl LX im Levi's Stadium in Santa Clara saßen Kim Kardashian und Formel-1-Legende Lewis Hamilton gemeinsam auf der Tribüne. Entspannt, vertraut, Seite an Seite. Wer sich so beim größten Sportereignis der Welt zeigt, will offenbar gemeinsam gesehen werden. War das ihr Liebes-Outing? Die NFL teilte sogar ein Video der beiden auf dem offiziellen Instagram-Account.
Sind Kim Kardashian und Lewis Hamilton ein Paar?
Ganz überraschend kam der gemeinsame Auftritt allerdings nicht. Schon seit Dezember 2025 verdichteten sich die Anzeichen. Auf der Silvesterparty von Schauspielerin Kate Hudson im Luxus-Skiort Aspen sollen Kardashian und Hamilton auffallend eng beieinander gewesen sein. Fotos zeigten beide beim Verlassen der Feier - getrennt zwar, aber verdächtig zeitnah.
Das US-Portal "TMZ" veröffentlichte vergangene Woche dann Aufnahmen vor einem Pariser Hotel: Kardashian stieg aus einem schwarzen Mercedes und verschwand im Eingang. Sekunden später folgte Hamilton - gleicher Wagen, gleicher Weg. Das vermeintliche Paar sei zuvor mit einem Privatjet aus Großbritannien eingeflogen. Die britische "Sun" berichtete zudem von einem "intimen Wochenende" im exklusiven Estelle Manor in den Cotswolds. Romantische Dinner, private Spa-Momente - aus einer langjährigen Freundschaft soll offenbar mehr geworden sein.
Eigentlich wollte sie eine Dating-Pause
Dabei hatte die Reality-TV-Ikone erst kürzlich betont, derzeit gar nicht auf Partnersuche zu sein. Im Podcast "Khloé in Wonder Land" ihrer Schwester erklärte Kim im Januar, sie habe sich im vergangenen Jahr bewusst aufs Muttersein konzentriert. "Meine Kinder brauchen mich", sagte sie. "Sie schlafen in meinem Bett. Ich hatte keine Zeit - und das ist okay so."
Für beide wäre es nicht die erste prominente Beziehung. Kim war bis 2022 mit Rapper Kanye West verheiratet, mit dem sie vier Kinder hat. Danach machte eine Beziehung mit Comedian Pete Davidson Schlagzeilen, außerdem wurde ihr eine Romanze mit NFL-Star Odell Beckham Jr. nachgesagt. Hamilton war von 2007 bis 2015 in einer On-off-Beziehung mit Pussycat-Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger. Auch mit Rihanna, Gigi Hadid und Shakira wurde der Ferrari-Pilot in der Vergangenheit in Verbindung gebracht.
