Multitalente in Hollywood
Mehr als nur Schauspieler: Diese Stars überzeugen auch in anderen Karrieren
Aktualisiert:von Antje Wessels
Zahlreiche Schauspieler:innen haben im Laufe ihrer Karriere in andere Jobs reingeschnuppert. Mit mehr oder weniger Erfolg. Hier die berühmtesten Beispiele.
Wenn Schauspielende die Grenzen ihres eigentlichen Metiers überschreiten und auch in anderen Bereichen Erfolge feiern, fasziniert das besonders. Ob auf der Bühne als Sänger:in, im Tonstudio als Musiker:in, hinter der Kamera als Regisseur:in oder fernab der Kunst: Solche Karrieren zeigen, wie vielseitig Talent sein kann. Sie erzählen von Mut, Neugier und dem Wunsch, sich immer wieder neu zu erfinden. Und öffnen den Blick dafür, dass kreative Begabung selten eindimensional ist.
Vom Schauspiel zur Musik und zurück
Viele Hollywoodstars haben im Laufe ihrer Karriere auch als Musikerinnen und Musiker große Erfolge gefeiert. Für manche von ihnen hat sich der Schwerpunkt sogar komplett verschoben. Andere wiederum sind den umgekehrten Weg gegangen. Haben erst gesungen, dann geschauspielert. Hier einige berühmte Beispiele:
Johnny Depp: Der "Fluch der Karibik"-Star ist in erster Linie für seine Schauspielrollen bekannt. Jack Sparrow ist Kult! Aber auch in Filmen wie "Sleepy Hollow" oder "Edward mit den Scherenhänden" konnte der Mime überzeugen. Was viele nicht wissen: Depp ist außerdem Gitarrist der Band "Hollywood Vampires", zu der unter anderem auch Alice Cooper gehört.
Jared Leto: Mittlerweile mit dem Oscar ausgezeichnet, ist der Star aus "Requiem for a Dream" eine feste Größe im Hollywood-Geschäft. Gleichzeitig ist Leto der Frontman der Rockband "Thirty Seconds to Mars" und in dieser Profession mindestens genauso erfolgreich.
Jamie Foxx: Egal ob in den "The Amazing Spider-Man"-Filmen oder im Biopic "Ali": Jamie Foxx hat als Schauspieler seine volle Bandbreite längst unter Beweis gestellt. Doch wusstet ihr, dass Foxx auch als Soul-Sänger erfolgreich ist? Er stand sogar bereits mit Kanye West auf der Bühne. Sein Album "Unpredictable" enterte 2005 die Nummer-eins-Position in den US-amerikanischen Albumcharts.
Hailee Steinfeld: Ihren Durchbruch feierte Hailee Steinfeld 2010 im Westerndrama "True Grit" an der Seite von Jeff Bridges. Anschließend folgten Rollen in der Musical-Trilogie "Pitch Perfect" oder zuletzt im Horror-Epos "Blood & Sinners". Im Abspannsong des "Transformers"-Spin-Offs "Bumblebee" stellte Steinfeld bereits ihre Popmusikqualitäten unter Beweis. Mit ihrer Musik sammelte sie bereits vier silberne, 25 goldene und 86 Platinschallplatten ein.
Lady Gaga: Lange bevor sie sich 2008 mit ihrem Album "The Fame" als eine der aufregendsten Musikerinnen ihrer Generation etablierte, gab Lady Gaga ihr Schauspieldebüt in der TV-Serie "Die Sopranos". Nachdem sie sich erst einmal ganz auf die Musik konzentrierte, kehrte die Künstlerin zurück ins Schauspielfach. Für "A Star is Born" gewannt Gaga den Oscar für den Besten Song und wurde außerdem als Beste Hauptdarstellerin nominiert. Zuletzt sorgte sie im umstrittenen "Joker"-Sequel "Joker: Folie à deux" für Aufsehen.
Zooey Deschanel: Viele kennen die Schauspielerin vor allem durch ihre Rolle der Jess in der Sitcom "New Girl". Doch auch als Mitglied der Kabarettgruppe "If all the Stars were pretty Babies" und als ein Teil des Musikduos She & Him war Deschanel erfolgreich. Allerdings liegt das letzte Album bereits über zehn Jahre zurück.
Jennifer Lopez: Eine Doppelkarriere wie aus dem Bilderbuch: Jennifer Lopez begann ihre Karriere als Schauspielerin und wurde 1997 mit dem Film "Selena" international bekannt. Kurz darauf startete sie ihre Musikkarriere und veröffentlichte 1999 ihr Debütalbum "On the 6" mit dem Hit "If You Had My Love". Seither ist sie sowohl als Schauspielerin als auch als Sängerin erfolgreich und prägt beide Bereiche nachhaltig. Einen ihrer bislang besten Filme, "Genug", findet ihr aktuell in der Joyn-Mediathek.
Rollenwechsel: Wenn Promis abseits der Kamera durchstarten
Manchmal muss es eben mehr sein als die Filmkamera oder das Mikrophon. Viele Stars beschränken sich nicht länger auf ihre eigentliche Karriere, sondern wagen sich in völlig neue Bereiche vor. Zum Beispiel in der Politik, dem Unternehmertum oder der Wissenschaft. Hier zeigt sich, wer wirklich ehrgeizig ist!
Arnold Schwarzenegger: Er ist das wohl berühmteste Beispiel für eine - im wahrsten Sinne des Wortes - filmreife Karriere. Nach seinem Start als Schauspieler und Actionheld wurde aus dem gebürtigen Österreicher später ein erfolgreicher Politiker. Von 2003 bis 2011 bekleidete er das Amt des Gouverneurs von Kalifornien.
Harrison Ford: Der "Star Wars"- und "Indiana Jones"-Star geht auf das Ende seiner Schauspielkarriere zu. Doch abseits der Kameras ist Harrison Ford umso aktiver. Der leidenschaftliche Pilot engagiert sich stark für den Umweltschutz, sprach unter anderem bei Klimakonferenzen und ist seit vielen Jahren Mitglied der Organisation "Conservation International", die sich für die weltweite Biodiversität einsetzt.
Natalie Portmann: Der "Black Swan"-Star kann auf eine bewegte Hollywoodkarriere zurückblicken. Doch was noch viel mehr beeindruckt: Zeitgleich zu ihrem Durchbruch als Schauspielerin machte sie an der renommierten Harvard-Universität ihren Bachelor in Psychologie und war später an mehreren wissenschaftlichen Publikationen beteiligt. Darüber hinaus gab sie 2015 ihr Debüt als Filmregisseurin.
George Clooney: Bis heute gilt er als einer der schönsten Männer Hollywoods. Doch der "Ocean’s Eleven"-Star verdient sich seinen Lebensunterhalt schon lange nicht mehr nur mit der Schauspielerei. Clooney engagiert sich als Aktivist und Unternehmer, unter anderem mit der Tequila-Marke "Casamigos".
Ronald Reagan: Heutzutage denkt man bei Ronald Reagan zuallererst an seine Tätigkeit als 40. US-Präsident. Doch der Politiker kommt eigentlich aus einem ganz anderen Fach: dem Schauspiel. Vor seinem Amtseintritt spielte er in knapp 50 Filmen mit. Wer sich selbst davon überzeugen möchte: Auf Joyn findet ihr aktuell den Western "Land der Gottlosen", in dem Reagan eine größere Rolle spielt.
