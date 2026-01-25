Mehr als nur Schauspieler: Diese Stars überzeugen auch in anderen Karrieren

Viele Hollywoodstars haben im Laufe ihrer Karriere auch als Musikerinnen und Musiker große Erfolge gefeiert. Für manche von ihnen hat sich der Schwerpunkt sogar komplett verschoben. Andere wiederum sind den umgekehrten Weg gegangen. Haben erst gesungen, dann geschauspielert. Hier einige berühmte Beispiele:

Johnny Depp: Der "Fluch der Karibik"-Star ist in erster Linie für seine Schauspielrollen bekannt. Jack Sparrow ist Kult! Aber auch in Filmen wie "Sleepy Hollow" oder "Edward mit den Scherenhänden" konnte der Mime überzeugen. Was viele nicht wissen: Depp ist außerdem Gitarrist der Band "Hollywood Vampires", zu der unter anderem auch Alice Cooper gehört.

Jared Leto: Mittlerweile mit dem Oscar ausgezeichnet, ist der Star aus "Requiem for a Dream" eine feste Größe im Hollywood-Geschäft. Gleichzeitig ist Leto der Frontman der Rockband "Thirty Seconds to Mars" und in dieser Profession mindestens genauso erfolgreich.

Jamie Foxx: Egal ob in den "The Amazing Spider-Man"-Filmen oder im Biopic "Ali": Jamie Foxx hat als Schauspieler seine volle Bandbreite längst unter Beweis gestellt. Doch wusstet ihr, dass Foxx auch als Soul-Sänger erfolgreich ist? Er stand sogar bereits mit Kanye West auf der Bühne. Sein Album "Unpredictable" enterte 2005 die Nummer-eins-Position in den US-amerikanischen Albumcharts.

Hailee Steinfeld: Ihren Durchbruch feierte Hailee Steinfeld 2010 im Westerndrama "True Grit" an der Seite von Jeff Bridges. Anschließend folgten Rollen in der Musical-Trilogie "Pitch Perfect" oder zuletzt im Horror-Epos "Blood & Sinners". Im Abspannsong des "Transformers"-Spin-Offs "Bumblebee" stellte Steinfeld bereits ihre Popmusikqualitäten unter Beweis. Mit ihrer Musik sammelte sie bereits vier silberne, 25 goldene und 86 Platinschallplatten ein.