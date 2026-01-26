50. Jubiläum des Events Deutscher Filmball 2026: Die schönsten Pärchen-Auftritte Aktualisiert: Vor 4 Stunden von spot on news Inniger Kuss beim Deutschen Filmball 2026: Jessica Schwarz und Louis-Freytag Beckmann. Bild: Imago Images / Bildagentur Monn

In München ist am Samstagabend die 50. Ausgabe des Deutschen Filmballs über die Bühne gegangen. Viele Stars zeigten sich schwer verliebt auf dem roten Teppich.

Im Bayerischen Hof in München versammelten sich am Samstagabend zahlreiche Stars zu einem feierlichen Anlass: Zum nunmehr 50. Mal stieg der Deutsche Filmball. Das glanzvolle Jubiläum ließen sich Größen aus Kino, TV und Co. nicht entgehen, viele von ihnen erschienen zudem mit ihren Partnerinnen und Partnern auf dem roten Teppich des Events. Etwa Schauspieler Elyas M'Barek (43) mit seiner US-amerikanischen Ehefrau Jessica. "Bunte" verrieten die beiden, wie schön es für sie sei, mal wieder in der bayerischen Landeshauptstadt zu sein - schließlich wohnen sie seit einiger Zeit gemeinsam in New York. Dem Model gefalle in München demnach vor allem, "dass es hier so sauber ist! Und die Brezn, die mag ich auch".

Inniger Kuss auf dem roten Teppich Einen innigen Schmatzer drückte derweil Schauspielerin Jessica Schwarz (48) ihrem Ehemann Louis-Freytag Beckmann vor den versammelten Fotografen auf die Lippen. Die zwei sind seit 2021 miteinander verheiratet und offensichtlich noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Auch die deutsche Schauspiel-Grande-Dame Iris Berben (75) legte einen glamourösen Red-Carpet-Auftritt hin. Sie erschien an der Seite von Stuntman und Schauspieler Heiko Kiesow, mit dem sie nun schon fast seit 20 Jahren gemeinsam durchs Leben schreitet.

Zu den weiteren Promis, die mit ihren Liebsten zum Deutschen Filmball erschienen, gehörten unter anderem Uschi Glas und Dieter Hermann, Moritz Bleibtreu und Saskia de Tschaschell sowie Wayne und Annemarie Carpendale.