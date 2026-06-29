Schauspiellegende starb mit 95 "Mit meiner Mutter allein aufgewachsen": Mario Adorfs Tochter spricht über ihren Vater Veröffentlicht: Vor 34 Minuten von C3 Newsroom :newstime Schauspieler Mario Adorf (95) ist tot Videoclip • 01:11 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Gut zwei Monate nach dem Tod des TV-Stars Mario Adorf spricht seine Tochter Stella Maria Adorf bei einem öffentlichen Auftritt über das Verhältnis zu ihrem berühmten Vater und erklärt, was ihn für sie besonders machte.

Stella Maria Adorf spricht über ihren berühmten Vater Er war jahrzehntelang einer der ganz großen Stars des deutschen Films. Mario Adorf war eine Schauspiel-Ikone und stand bis ins hohe Alter vor der Kamera. Am 8. April starb er im Alter von 95 Jahren in Paris nach kurzer, schwerer Krankheit. Seine Tochter Stella Maria Adorf öffnete sich vor wenigen Tagen am Rande der Verleihung des Ernst-Lubitsch-Preises in Berlin über ihren berühmten Vater. Ihre Mutter ist die 2019 verstorbene Schauspielerin Lis Verhoeven, mit der Adorf in den 1960er Jahren kurz verheiratet war.

"Mit meiner Mutter allein aufgewachsen" Nach der Trennung der Eltern hatte Stella, die wie ihre Eltern Schauspielerin ist, kaum Kontakt zu ihrem Vater. "Ich bin mit meiner Mutter allein aufgewachsen und habe meinen Vater immer nur gesehen, wenn er in München war", erinnert sich die 62-Jährige im Interview mit dem RTL-Magazin "Exclusiv" an diese Zeit. Erst später dann wurde ihr Verhältnis enger. Stella Maria Adorf besuchte ihren Vater regelmäßig in dessen Wahlheimat Frankreich, auch noch kurz vor seinem Tod. Zum 18. Geburtstag ihres Sohnes Julius war Mario Adorf 2021 extra nach Berlin angereist, um dieses wichtige Datum seines Enkels nicht zu verpassen.

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Tochter Stella über Mario Adorf: "Unsere Verbindung hat sich sehr vertieft" "Gerade in den letzten 25, 30 Jahren hat sich wirklich unsere Verbindung sehr vertieft und wir haben uns als Erwachsene noch mal begegnen können", betont Stella Maria Adorf im Interview. "Da ging es nicht mehr darum, ist er ein guter Vater, bin ich eine gute Tochter", erklärt sie. Bemerkenswert an ihrem Vater fand sie, dass er immer neugierig blieb, immer bereit war, Neues zu suchen und sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhte.

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