Seit seiner Jugend vor der Kamera Mit süßen 18 Jahren: So anders sah Matthias Schweighöfer früher aus Aktualisiert: Vor 46 Minuten von C3 Newsroom Bereits im Teenager-Alter startete Matthias Schweighöfer seine Schauspiel-Karriere. Doch wie sah er damals aus? Bild: Bestimage

Er zählt zu den beliebtesten Film- und Fernsehstars in Deutschland und machte auch international Karriere. Bereits vor knapp 30 Jahren stand Matthias Schweighöfer das erste Mal vor der Kamera. Und so sah er damals aus.

Matthias Schweighöfer: Seit seiner Jugend ein Fernsehstar Matthias Schweighöfer ist 44 Jahre alt und blickt bereits auf fast 30 Jahre Erfahrung und jede Menge Erfolge in der Film- und Fernsehbranche zurück. Der beliebte Schauspieler mit dem unvergleichlichen Grinsen, der sich auch in Hollywood einen Namen gemacht hat, stammt aus einer Schauspielerfamilie. Nicht nur seine Mutter Gitta und sein Vater Michael sind Schauspieler und spielten bereits in Matthias' Filmen mit. Auch sein Großvater und zwei Onkel, die bereits verstorben sind, waren Schauspieler. Sein TV-Debüt gab er 1997 mit 16 Jahren in "Raus aus der Haut" von Andreas Dresen, wo er als Teenie-Schüler zu sehen war. Ebenfalls einen Schüler spielte er in der Rolle, für die er bereits seine erste Auszeichnung erhielt - den Deutschen Fernsehpreis als bester Nachwuchsdarsteller. Mit 18 Jahren übernahm Schweighöfer im Jahr 2000 in der SAT.1-Produktion "Verbotenes Verlangen - Ich liebe meinen Schüler" von Regisseur Zoltan Spirandelli die Hauptrolle.

So sah Matthias Schweighöfer mit 18 Jahren aus Der Film erzählt die Geschichte der Lehrerin Katharina (Marion Mitterhammer), die sich in ihren 16-jährigen Schüler Ben (Matthias Schweighöfer) verliebt, was gravierende Folgen hat. Wie lange diese Rolle und die Anfänge von Schweighöfers Erfolgskarriere bereits zurückliegen, das sieht man an einem Foto aus dieser Zeit. Schweighöfer lächelt bei einem Pressetermin zu der Produktion mit sehr jugendlichem Charme in die Kamera.

Schauspieler Matthias Schweighöfer am 2.12.1999 bei einem Pressetermin zum SAT.1-Film "Verbotenes Verlangen - Ich liebe meinen Schüler". Bild: picture-alliance / dpa | Wolfgang Langenstrassen

Kino-Blockbuster und internationale Erfolge In den kommenden Jahren ging es für Schweighöfer steil bergauf. An der Seite von Til Schweiger begeisterte er in den Filmen "Keinohrhase" (2007) und "Zweiohrküken" (2009) ein Millionenpublikum. 2008 spielte er erstmals in einer Hollywood-Produktion: "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" mit Welt-Star Tom Cruise. Doch Schweighöfer war nicht nur als Schauspieler aktiv, sondern auch als Regisseur, Drehbuchautor und er gründete seine eigene Produktionsfirma. Insgesamt blickt er bisher auf über 100 Film- und TV-Produktionen zurück, in denen er in diesen Funktionen mitwirkte, unter anderem auch in "Oppenheimer".

Überzeug dich von Matthias Schweighöfers lustiger Art Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt Matthias Schweighöfer die Show? Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.12.2023 • 142 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Zahlreiche Auszeichnungen Doch damit nicht genug: Matthias Schweighöfer macht auch Musik, er ist als Synchronsprecher aktiv und sprach Hörbücher ein. Zu seinen Auszeichnungen zählen unter anderen der Grimme-Preis, der Bambi, der Deutsche Fernsehpreis und die Goldene Kamera.

Anfang des Jahres heiratete er Ruby O. Fee Privat gab es Anfang dieses Jahres eine große Nachricht: Schweighöfer heiratete seine Lebensgefährtin, die Schauspielerin Ruby O. Fee. Das Paar gab sich in einem brasilianischen ehemaligen Hippie-Dorf in Bahia das Ja-Wort. Aus seiner fast 15-jährigen Beziehung mit der Regieassistentin Ani Schromm, hat er die Kinder Greta (geboren 2009) und Valentin (2014).