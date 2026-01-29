Kehrt sie zurück ins TV? Nach schwerem Sturz: Simon Verhoeven gibt Gesundheits-Update zu Senta Berger Aktualisiert: Vor 1 Minute von Annalena Graudenz Vor ihrem Unfall: Senta Berger mit Sohn Simon Verhoeven auf dem roten Teppich. Bild: IMAGO/Future Image

Es hätte ein glanzvoller Abend werden sollen, doch eine der Hauptpersonen fehlte: Bei der Premiere des Films "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" war Senta Berger nicht anwesend. Der Grund: Die Schauspielerin erholt sich aktuell von einem schweren Unfall. Ihr Sohn verrät nun, wie es ihr geht.

Gerade erst haben Mutter und Sohn an einem gemeinsamen Film gearbeitet: Sie vor der Kamera, er auf dem Regiestuhl. Doch statt nun zusammen auf dem roten Teppich zu posieren, musste Simon Verhoeven die Filmpremiere ohne seine Mutter Senta Berger feiern.

Schock kurz vor der Premiere Für Senta Berger begann das neue Jahr mit einem folgenschweren Unfall auf der Bühne. Mitte Januar stürzte die 84-Jährige kurz vor einer geplanten Lesung in Hamburg auf der Bühne und verletzte sich schwer. Diagnose: komplizierter Oberschenkelbruch. Berger wurde umgehend medizinisch versorgt und operiert. Seitdem befindet sie sich im Krankenhaus. Ihre Familie, Freund:innen und Fans waren besorgt. Jetzt gibt es allerdings die ersten guten Nachrichten. Ihr Sohn Simon Verhoeven hat sich ausführlicher zum Gesundheitszustand seiner Mutter geäußert und klingt zuversichtlich. "Nach so einer OP ist man auch als älterer Mensch erst mal sehr angeschlagen. Sie hat sich aber jetzt sehr gut erholt und geht hoffentlich bald in eine Reha-Klinik, wenn es so gut weiterläuft", verrät Verhoeven der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor war die Schauspielerin auch schon von der Intensivstation auf eine normale Station verlegt worden. Ein positives Zeichen in Richtung Genesung.

Große Wehmut wegen verpasster Premiere Neben den körperlichen Schmerzen trifft Senta Berger besonders, die Premiere ihres neuen Films nicht miterleben zu können. "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" war für sie ein Herzensprojekt. Nicht zuletzt, weil ihr Sohn Simon Verhoeven Regie führte und sie selbst eine der Hauptrollen spielt. Laut Verhoeven verfolge seine Mutter die Reaktionen auf den Film trotzdem aufmerksam vom Krankenbett aus.