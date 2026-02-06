"Wir alle lieben dich" Nach Simones Dschungel-Geständnis: Jetzt meldet sich ihre Mutter zu Wort Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Sophia Huber Nach Simones emotionalen Aussagen im Dschungelcamp blickt ihre Mutter Verica zurück und zeichnet ein ganz anderes Bild ihrer Beziehung. Bild: picture alliance / AAPimages/Wehnert

Im Dschungelcamp sprach Simone Ballack offen über familiäre Verletzungen und einen tiefen Bruch. Jetzt meldet sich ihre Mutter Verica zu Wort - mit Erinnerungen an enge Verbundenheit, große Familienmomente und eine Vergangenheit, die heute fast unwirklich scheint.

Erinnerungen statt Vorwürfe Während Simone Ballack (49) im australischen Busch über das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter sprach, wählt Verica einen anderen Ton. Gegenüber "Bild" erinnert sie sich an Zeiten, in denen Mutter und Tochter unzertrennlich waren. Ihre Worte sind geprägt von Nostalgie, gemeinsamen Erlebnissen und Momenten, die für sie bis heute Bedeutung haben. Verica erzählt von Ausflügen, Reisen und vielen Stunden, die sie als Familie miteinander verbracht haben. Besonders lebendig bleibt ihr eine gemeinsame Reise zum Münchner Oktoberfest im Gedächtnis - ein fröhlicher Ausflug, der für sie sinnbildlich für die damalige Nähe steht.

Glanzvolle Hochzeit mit Superstar-Gast Auch Simones Hochzeit mit Michael Ballack (49) im Jahr 2008 nimmt in Vericas Erinnerungen einen besonderen Platz ein. Die Feier in Starnberg war nicht nur für das Paar ein Höhepunkt, sondern auch für die Familie ein unvergessliches Ereignis. Dass Musiklegende Elton John (78) an diesem Tag live auftrat, verlieh der Hochzeit zusätzlichen Glanz - ein Detail, das Verica noch heute bewegt. Die Ehe hielt zwar nur bis 2012, doch für Simones Mutter bleibt die Erinnerung an diesen besonderen Tag voller Freude und Stolz bestehen.

Ein Gedicht voller Liebe Wie eng das Verhältnis einst war, zeigt auch eine sehr persönliche Geste: Zu Simones 30. Geburtstag schrieb Verica ihrer Tochter ein sieben Seiten langes Gedicht. Es endete mit den Worten:

Liebe Simone - wir alle lieben dich, besonders dein Michael und auch ich. Verica

Für Verica sind solche Erinnerungen ein Beweis dafür, wie tief die Verbindung zwischen ihnen früher war - und wie schmerzhaft der heutige Zustand für sie ist.