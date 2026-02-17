Kampf gegen die Hundemafia Nathan Goldblat im Porträt: Zwischen Schauspielerei, Algorithmus und Tierschutz Veröffentlicht: Vor 1 Minute von Carina N. Nathan Goldblat kämpft gegen die Hundemafia. Bild: @Joyn/ProSieben

Nathan Goldblat ist Content Creator, Schauspieler und Tierschützer. Joyn und Prosieben begleiten ihn auf einer gefährlichen Mission im Kampf gegen die rumänische Hundemafia. Was Goldblat antreibt und wer neben Straßenhunden noch sein Herz gestohlen hat.

Wer ist Nathan Goldblat? Nathan Goldblat ist Schauspieler und Content Creator. Er wurde am 25. Oktober 1999 in München geboren und wuchs in einem Dorf außerhalb der Stadt auf. Nathan hat deutsch-französische Wurzeln und teilt seine Reiseerfahrungen in Frankreich regelmäßig auf Social Media. Das Internet ist sein Zuhause - bereits mit 13 Jahren legte er den Grundstein für seine Karriere als Influencer. Damals ging er eher zufällig "nach der Schule" mit Kumpels auf der damaligen Plattform YouNow live. Heute folgen ihm fast drei Millionen Menschen auf TikTok. In der TV-Welt kennen wir ihn unter anderem aus der Serie "Krass Klassenfahrt" oder "Notruf Hafenkante".

Nathan Goldblat und seine Liebe zu Tieren Neben humorvollen Posts, mit denen Nathan als Content Creator viral geht, zeigt er auch emotionale Momente. Zuletzt vor allem von seiner Arbeit in Rumäniens Tierheimen, wo er Straßenhunde vor der Tötung rettet. In der neuen Joyn-Reportage begleiten wir Nathan bei seiner bewegenden Arbeit. Seine Liebe zu Tieren und der Natur wurde bereits früh in seiner Kindheit auf dem Land geweckt. Er lernte reiten und verbrachte viel Zeit auf einem Hof mit Pferden, Hunden, Katzen und anderen Tieren. Heute nutzt er seine Reichweite, um Gutes zu bewirken. Er teilt viel Content zum Tierwohl, ruft zum Mithelfen und Spenden auf und deckt in der Reportage das Netzwerk der blutigen Hundemafia auf.

Nathan Goldblat und Freundin Lena Nathan gibt seinen Follower:innen gerne Einblicke in sein Privatleben. Manche erinnern sich vielleicht noch an seine Ex-Beziehung zu Influencerin Nika Sofie. Die beiden sind heute freundschaftlich verbunden. Nika unterstützte ebenfalls eine der Hunde-Rettungsaktionen in Rumänien. Seit mehr als drei Jahren ist Freundin Lena Roth an Nathans Seite. Selbstständig im Bereich Cooking und Lifestyle, teilt Lena nicht nur Rezepte und Tipps, sondern auch Beziehungs-Content der beiden. Auch Nathan bekundet ihr in seinen Posts öffentlich seine Liebe - und die Fans feiern es:

Privat werkelt und bastelt Nathan auch gerne an DIY-Projekten. Doch sein "größtes und wichtigstes Projekt" ist aktuell die Rettung der Straßenhunde Rumäniens. In der neuen Joyn-Reportage, die 2026 erscheint, kannst du ihn auf seiner Mission begleiten.