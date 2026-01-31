"Atemschwierigkeiten": Neue Details zum Tod von Catherine O'Hara

Trauer in Hollywood
Die Schauspielwelt trauert um Catherine O'Hara. Sie verstarb am 30. Januar im Alter von 71 Jahren "nach einer kurzen Krankheit". Nun werden erste Details zu ihren letzten Stunden bekannt.
Catherine O'Hara, gefeierte Komödiantin und Emmy-Preisträgerin, ist am Freitag, den 30. Januar 2026, im Alter von 71 Jahren in Los Angeles verstorben. Ihre Agentur Creative Artists Agency bestätigte gegenüber dem "People"-Magazin, dass die Schauspielerin einer "kurzen Krankheit" erlang. Jetzt werden weitere Details zu ihrem Tod bekannt.
Notruf offenbart dramatische letzte Stunden
Unter Berufung auf einen Sprecher der Feuerwehr von Los Angeles berichtet das Medium, dass Rettungskräfte am frühen Freitagmorgen um 4:48 Uhr zu O'Haras Anwesen im noblen Stadtteil Brentwood gerufen wurden. Die Patientin wurde daraufhin in "ernstem Zustand" in ein Krankenhaus transportiert.
Aus dem Mitschnitt des Notrufs geht hervor, dass O'Hara in ihren letzten Stunden unter akuter Atemnot litt. Das Dispatch-Audio dokumentiert, dass die Person an der Adresse "Atemschwierigkeiten" hatte.
Bekannt ist, dass Catherine O'Hara zeitlebens mit einer äußerst seltenen Erkrankung lebte: Situs inversus. Bei dieser Anomalie befinden sich sämtliche Organe spiegelverkehrt im Körper. O'Haras Leber lag auf der linken Seite, ihr Herz auf der rechten. Die Erkrankung gilt grundsätzlich als harmlos, kann aber die Diagnose anderer Beschwerden erschweren.
Nur Tage vor ihrem Tod verpasste sie Dreharbeiten
Wie "The Sun" berichtet, hätte O'Hara kurz vor ihrem Tod eigentlich für die zweite Staffel der Serie "The Studio" vor der Kamera stehen sollen. Der Drehplan wurde jedoch kurzfristig umgestellt, um Szenen ohne ihre Figur Patty Leigh zu filmen, während die "Kevin - Allein zu Haus"-Darstellerin "persönliche Angelegenheiten" regelte. Eine Quelle erklärte der Zeitung: "Es war nicht allgemein bekannt, dass sie mit gesundheitlichen oder größeren Problemen zu kämpfen hatte."
Der "Schitt's Creek"-Star hinterlässt ihren Ehemann, den Produktionsdesigner Bo Welch, mit dem sie 33 Jahre verheiratet war, sowie die beiden erwachsenen Söhne Matthew (31) und Luke (29). Das Paar hatte sich 1987 am Set von "Beetlejuice" kennengelernt - Regisseur Tim Burton persönlich soll sie zum ersten Date ermutigt haben. 1992 heirateten die beiden. Ihr letzter gemeinsamer öffentlicher Auftritt war bei einer Primetime Emmy Party im September 2025.
