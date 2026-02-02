Nach Trennung Neue Liebe bei GNTM-Star? Marie Nasemann teilt Kussfoto aus dem Urlaub Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von spot on news Model und Schauspielerin Marie Nasemann sorgte auf Instagram für Überraschung. Bild: Eventpress

Ex-GNTM-Star Marie Nasemann sorgt mit romantischen Urlaubsbildern für Aufsehen. Auf einem der Fotos ist sie offenbar küssend im Wasser zu sehen. Ist sie nach dem Ehe-Aus mit Sebastian Tigges wieder in einer Beziehung?

Marie Nasemann hat bei Instagram paradiesische Bilder von ihrem Urlaub auf Sri Lanka veröffentlicht. Die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin ist nicht nur beim Surfen und am Strand zu sehen, sondern offenbar auch mit einem Mann im Meer. Die zwei besagten Bilder entstanden aus einiger Entfernung und sind verschwommen. Eines davon zeigt jedoch zwei eng umschlungene Personen, die sich küssen.

Die Community der 36-Jährigen steigt sofort in die Spekulationen ein: "Wieder in festen Händen oder nur ein Urlaubsflirt?", "New Love" oder "Da ist aber jemand verliebt!", heißt es in den Kommentaren. Eine Nutzerin bezeichnet die beiden beinahe versteckt wirkenden Fotos als "Soft Launch" - also als mögliche, indirekte Vorstellung eines neuen Partners. Auf diesen Hinweis reagierte Nasemann selbst knapp mit "Crushalarm".

Getrennte Wege nach acht Jahren: Die Trennung Im vergangenen Mai hatten Nasemann und Sebastian Tigges ihr Ehe-Aus öffentlich gemacht. "Nach fast acht Jahren Beziehung haben wir uns vor einiger Zeit dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen", erklärten sie damals. Für ihre zwei gemeinsamen Kinder wollen sie jedoch weiterhin eng zusammenarbeiten. Auch beruflich blieben die beiden verbunden: Nach nur vier Wochen Pause setzten Nasemann und Tigges ihren Podcast "Family Feelings" fort. Wo es früher um die gemeinsame Erziehung der Kinder und das Familienleben ging, drehte sich nun alles um die Themen Co-Parenting und Liebeskummer. Im November 2025 bedankten sie sich in einem Instagram-Post für "4,5 Jahre und 183 Folgen 'Family Feelings'".

Wir gehen jetzt in eine Pause - kein endgültiger Abschied, sondern ein bewusstes Innehalten. Wir wollen uns Zeit nehmen, um wieder zu spüren, was wir wie erzählen wollen. Nasemann und Tigges auf Instagram

Ein sensibles Thema: Mit der Ex über das Datingleben sprechen In dem Podcast "Unter Uns Gesagt" erklärte Tigges zu der Pause: "Wir müssen jetzt erstmal klarkriegen, was wir überhaupt noch teilen wollen in dieser völlig neuen Konstellation, in der zwei Personen mit zwei unterschiedlichen Privatleben aufeinandertreffen." Die beiden hätten nach der Trennung im Podcast unter anderem über ihr neues Datingleben gesprochen. "Ich glaube, das haben wir auch selbst gemerkt während der Aufnahme, dass wir da ein bisschen mehr wollten, als wir konnten", erklärt Tigges über das schwierige Thema zwischen zwei Ex-Partnern. "Es ist hart, tut auf jeden Fall weh und es kommt dann schon noch so ein Stich, aber irgendwie hilft es auch. Es ist ein 'moving on'." Dass er selbst wieder für Dating bereit sei, habe er dadurch gemerkt, "dass ich wieder mit mir selbst mehr im Reinen war. Ich hatte irgendwie Lust, mich zu zeigen, es hatte also mehr was mit mir zu tun als mit: ich habe jetzt Bock, ein Date zu haben." Kurz nach der Trennung wollte er sich "eher ein bisschen zurückziehen, verstecken. Ich hatte auch einfach monatelang keinen Bock, in eine Bar zu gehen, nur um ein Bier zu trinken." In seinem Herzen sei ein kleiner Teil immer von der Mutter seiner Kinder belegt, doch für partnerschaftliche, romantische Beziehungen "und für alles andere ist da jetzt wieder viel Platz geworden".