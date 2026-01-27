Nach turbulenter Beziehung Newcomerin Ariel sorgt im Dschungel bereits für Furore: Wer ist die Zoff-Queen? Veröffentlicht: Vor 18 Minuten von Helena F. In der Reality-TV-Welt ist sie bereits bekannt - jetzt präsentiert sich Ariel auch einem breiten deutschen TV-Publikum Bild: BOBO

Der Schweizer Reality-Star Ariel ist in Deutschland bislang durch ihre Auftritte im Trash-TV bekannt. Im deutschen Dschungelcamp eckt sie bereits jetzt bei vielen Mit-Campern an. Wir stellen Ariel vor.

Ariel, bürgerlich Valeria, wurde 2003 in Basel geboren und ist ihrer Heimatstadt bis heute treu geblieben. Die 22-jährige Mutter einer Tochter namens Ileyna Amani startete ihre TV-Karriere 2023 mit der Teilnahme an der Datingshow "Love Fool", wo sie ihre Beziehung zu ihrem damaligen Partner Giuliano Hediger geheim halten musste.

Mit Ex-Partner im TV Nach dem Scheitern der Beziehung mit Giuliano lieferte sich Ariel mit dem Vater ihrer Tochter öffentliche Auseinandersetzungen, auch um das Sorgerecht. Trotz der schwierigen Beziehung gewann das Ex-Paar 2025 die vierte Staffel von "Prominent getrennt". Im selben Jahr war Ariel zudem in der Kuppelshow "Are You The One?" und der Reality-Spielshow "The 50" zu sehen.