Geissens privat
"Ohne dich geht gar nichts": Carmen Geiss rührt mit Liebesbotschaft zu Roberts Geburtstag
Veröffentlicht:von Malika Baratov
Große Gefühle in Monaco: Zum Geburtstag von Robert Geiss überrascht Ehefrau Carmen mit einer offenen und sehr persönlichen Liebeserklärung. Auch Tochter Davina meldet sich mit rührenden Worten zu Wort.
Große Emotionen statt nur Champagner: Robert Geiss hat seinen 62. Geburtstag in Monaco gefeiert, umgeben von Familie, Freunden und jeder Menge Glamour. Doch das schönste Geschenk folgte erst am nächsten Tag.
Ehefrau Carmen Geiss (60) nutzte Instagram für eine sehr persönliche Botschaft. Offen schrieb sie über ihre langjährige Beziehung: "Manchmal kann ich nicht mit dir …" - ein Satz, der Ehrlichkeit zeigt. Doch unmittelbar danach machte sie klar, was wirklich zählt: "Aber ohne dich geht schon mal gar nicht."
Aus diesen Worten entwickelte Carmen eine Liebeserklärung, die viele Fans berührte. "Du bist für so viele ein Fels. Für mich bist du Zuhause", schrieb sie weiter. Und setzte noch einen drauf: "Dein Herz ist größer als jedes Geschenk, deine Loyalität wertvoller als alles, was man kaufen kann, und deine Liebe ist das Schönste, was mir je passiert ist. Jeder Tag mit dir ist ein Geschenk."
Davinas emotionale Botschaft an Papa Robert
Auch Tochter Davina Geiss (22) gratulierte öffentlich und blickte dankbar auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Vater zurück. "Ich bin so unglaublich glücklich, dich als meinen Vater zu haben", schrieb sie. "Ich liebe dich mehr, als Worte beschreiben können, und ich bin dir unendlich dankbar - heute und für immer."
Das Schwester-Duell: Geiss vs. Schweiger
Seit fast 30 Jahren ein Team - privat und vor der Kamera
Seit 1994 sind Robert und Carmen Geiss verheiratet und ihre Liebesgeschichte ist längst öffentlich. Seit 2011 begleiten Kameras das Paar im TV und zeigen Höhen und Tiefen ebenso wie luxuriöse Alltagsmomente. Auch die Töchter Davina und Shania (21) wuchsen vor den Augen der Zuschauer:innen auf. Erst im vergangenen Monat feierte die Familie ein besonderes Jubiläum: 15 Jahre Geissens im Fernsehen, standesgemäß mit einer Party in Dubai.
Wer das Paar kennt, weiß: Carmen liebt große Gefühle und klare Worte, während Robert eher der stille Gegenpol ist - jemand, der lieber handelt als lange spricht. Die Geburtstagsgrüße machen genau dieses Zusammenspiel sichtbar: eine Familie, die eng verbunden ist, direkt miteinander umgeht und selbst in emotionalen Momenten ihren Humor nicht verliert.
